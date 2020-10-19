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21:06   19 Октября 2020
Политика

Спикер МИД КНР оценил реакцию Лаврова на антикитайскую политику США

Спикер МИД КНР оценил реакцию Лаврова на антикитайскую политику США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно выражал явное несогласие с попытками конкретной страны "вбить клин" между Россией и Китаем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет издание ИноСМИ.

Речь идет о недавнем высказывании главы российского внешнеполитического ведомства. Лавров заявил, что Москва не намерена маневрировать в сторону антикитайской коалиции во главе с США.

"Некоторые страны стремятся раздуть проблемы, которых не существует между Китаем и Россией, и на этом они заканчиваются", — сказал Лицзянь.

Представитель МИД Китая отметил, что Лавров не раз подвергал критике поведение, которое "унижает достоинство крупной державы". По его словам, отношения Москвы и Пекина способны выдержать испытания всевозможными рисками и вызовами.

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