Спикер МИД КНР оценил реакцию Лаврова на антикитайскую политику США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно выражал явное несогласие с попытками конкретной страны "вбить клин" между Россией и Китаем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет издание ИноСМИ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно выражал явное несогласие с попытками конкретной страны "вбить клин" между Россией и Китаем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет издание ИноСМИ.

Речь идет о недавнем высказывании главы российского внешнеполитического ведомства. Лавров заявил, что Москва не намерена маневрировать в сторону антикитайской коалиции во главе с США.

"Некоторые страны стремятся раздуть проблемы, которых не существует между Китаем и Россией, и на этом они заканчиваются", — сказал Лицзянь.

Представитель МИД Китая отметил, что Лавров не раз подвергал критике поведение, которое "унижает достоинство крупной державы". По его словам, отношения Москвы и Пекина способны выдержать испытания всевозможными рисками и вызовами.