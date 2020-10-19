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21:02   19 Октября 2020
Общество

Медики выявили у некурящей австралийки рак легких четвертой стадии

Медики выявили у некурящей австралийки рак легких четвертой стадии

Жительница австралийского Брисбена жаловалась на проблемы с дыханием в период беременности, однако считала это побочным эффектом. При визите к медикам у нее диагностировали рак легких четвертой степени, сообщает Daily Mirror.

Саманта Бладуэлл никогда не увлекалась курением табака и даже не могла себе представить, что у нее возникнуть проблемы. Врачи при помощи биопсии и компьютерной томографии выяснили, что опухоль дала метастазы, распространившиеся на оба легких, мозг и спину, пишет издание.

После того, как женщина родила ребенка, она занялась терапией, однако процедуры и лекарства ей никак не помогли, поделились медики. Сейчас она готовится к химиотерапии. Бладуэлл заявила, что ее случай показать: рак легких может развиться у каждого вне зависимости от того, курит человек или нет.

Отоларинголог назвал причины проблем со слухом из-за коронавируса. Об этом сообщает телеканал "360".

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#медицина #курение #рак

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