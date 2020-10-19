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21:01   19 Октября 2020
Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о разливе нефти в НАО

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о разливе нефти в НАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверок по факту загрязнения нефтепродуктами реки Колвы в Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин попросил руководителей региональных следственных управлений тщательно изучить детали дела и доложить ему о проведении процессуальных проверок. По информации губернатора НАО Юрия Бездудного, загрязнение Колвы произошло в результате утечки топлива из недействующего трубопровода.

Глава СК также поручил доложить о ходе расследования по делу массовой гибели рыбы в водохранилище Калмыкии. По предварительной версии, замор произошел из-за недостатка кислорода, так как уровень воды в водоеме достиг критического уровня.

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#бастрыкин #нефтепродукты #нао #Колва

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