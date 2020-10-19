Разуваев предсказал трансформацию украинской ГТС в груду металлолома

Российский «Газпром» может вообще прекратить транзит газа через Украину, когда будет запущен проект «Северный поток — 2».

Российский «Газпром» может вообще прекратить транзит газа через Украину, когда будет запущен проект «Северный поток — 2». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей выразил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Оператор ГТС Украины планирует постепенно отказаться от 60–70% своих мощностей, поскольку в них нет надобности, заявил в интервью S&P Global Platts глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он также добавил, украинская ГТС способна транспортировать из России в Европу 145 миллиардов кубометров газа в год, но в 2021 году транзит составит лишь 40 миллиардов кубометров.

«Нам нужно будет уменьшить наши мощности для сокращения расходов, потому что мы понимаем: через пять лет нам необходимо иметь возможность обеспечить социально приемлемые тарифы в случае потери транзита "Газпрома"», — объяснил Макогон.

По мнению Разуваева, оценка украинской стороны слишком оптимистична. Если будет запущен «Северный поток — 2», то «Газпром» вообще прекратит газовый транзит через Украину. Даже если он останется, то не составит максимум 40 миллиардов кубометров.

«Украинская ГТС превратится в груду никому не нужного металлолома. <...> Отказ от мощностей объясняется, прежде всего, большим износом основных фондов. В принципе, при [экс-президенте Украины] Леониде Кучме была одобрена новая схема акционерного капитала украинской ГТС: 1/3 — Украина, 1/3 — «Газпром», 1/3 — Евросоюз, но при Викторе Ющенко от нее отказались», — пояснил Разуваев.

Киев мог бы обменять свою ГТС на добычу в России и получить как инвестиции в ГТС, так и дешевый газ. Но этого так и не произошло. В результате риски техногенных катастроф на Украине зашкаливают.

Политолог Андрей Иванов, в свою очередь, заявил, что Украина все годы независимости постоянно снижала потребление газа. Это связано, прежде всего, с катастрофическим падением производства. При этом сейчас украинское руководства пытается выдать это за успех.

«По большому счету это концентрированное выражение самой идеи украинской государственности. Когда уничтожение всего цивилизованного, городского подается как благо. Наоборот, взращивание сельского образа жизни воспринимается как благое. Дело не в самом газе как таковом, а именно в отказе от цивилизации как национальной идее», — резюмировал собеседник издания.

Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что контракт «Энергоатома» с американской компанией Westinghouse невыгоден Украине и нужен только США, которые используют страну в качестве испытательного полигона.