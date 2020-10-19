Покупка ОСАГО через маркетплейсы избавит россиян от спам-звонков

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с "360" рассказал, какими преимуществами обладает покупка ОСАГО на маркетплейс-площадках.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с "360" рассказал, какими преимуществами обладает покупка ОСАГО на маркетплейс-площадках.

Если российский водитель купит ОСАГО через маркетплейс, то на его телефон перестанут поступать спам-звонки с предложением приобрести страховку. По словам Хайцеэра, данный способ является более удобным для автовладельцев, в отличие от традиционной процедуры оформления полиса.

"Дополнительную комиссию никто брать не будет. Мне кажется, каких-то принципиальных изменений в покупке полиса не произойдет" — считает собеседник онлайн-издания.

Эксперт отметил, что россияне не испытывают больших трудностей с покупкой ОСАГО, однако некоторые проблемы по данному вопросу отслеживаются в регионах страны. По словам Хайцеэра, в Краснодарском крае страховщики искусственно создали "недоступность" полисов.