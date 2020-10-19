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23:31   19 Октября 2020
Весь мир

Пушков рассказал, кто виноват убийствах, совершаемых исламистами во Франции

Пушков рассказал, кто виноват убийствах, совершаемых исламистами во Франции

Французские власти делают несовместимые вещи, одновременно наводняя страну выходцами из мусульманских стран и защищая право на оскорбление мусульманских святынь. 

В результате они получают события, подобные расстрелу редакции Шарли Эбдо или недавнему убийству школьного учителя. Об этом в своем Telegram-канале рассуждает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал новость о том. что власти Франции приняли решение опубликовать книгу карикатур на политические и религиозные темы. Этот шаг, как сообщалось, будет сделан в знак протеста против недавнего жестокого террористического акта, в ходе которого 18-летний мусульманин под Парижем обезглавил школьного учителя, который перед этим в рамках урока о свободе слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Пушков рассказал, кто виноват убийствах, совершаемых исламистами во Франции

«Во Франции делают две несовместимые с точки зрения здравого смысла вещи: насыщают страну выходцами из мусульманских стран в рамках либеральной политики открытых дверей и droit d'asile (права на убежище) как части доктрины прав человека. И одновременно отстаивают право на оскорбление мусульманских святынь в рамках доктрины свободы слова»,  — подчеркивает сенатор.

По его словам в происходящем нет никакой логики: после расстрела редакции журнала «Шарли Эбдо» власти завозят в страну новых исламистов, а журналисты продолжают оскорблять пророка с еще большим упорством.

Не так давно журналисты «Шарли Эбдо» выступили заявлением «Мы не остановимся!», напомнил Пушков. Но и радикалы, по его словам, не собираются останавливаться. И это наглядно показала недавняя трагедия с обезглавленным школьным учителем

Пушков рассказал, кто виноват убийствах, совершаемых исламистами во Франции

«Тем более, что их (радикалов) ряды постоянно пополняются такими новыми рекрутами, как молодой террорист, на днях отрезавший голову школьному преподавателю — за все те же карикатуры», — подчеркивает сенатор.

В заключение своих рассуждений Пушков отмечает, что платить в этой схватке «за свободу слова» своими жизнями будут простые французы. А выходцы из мусульманских стран будут продолжать прибывать во Францию и везти туда свои ценности. Им, в соответствии с либеральными ценностями и правами человека, будут демонстрировать все новые карикатуры, и в результате рано или поздно кто-то из исламистов ответит на них новым убийством. То есть ситуация представляет собой замкнутый круг, заключает Пушков.

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