Пушков рассказал, кто виноват убийствах, совершаемых исламистами во Франции

Власти Франции делают две вещи, несовместимые с точки зрения здравого смысла. Они одновременно наводняют страну мусульманами и при этом отстаивают право на оскорбление мусульманских святынь.

Французские власти делают несовместимые вещи, одновременно наводняя страну выходцами из мусульманских стран и защищая право на оскорбление мусульманских святынь.

В результате они получают события, подобные расстрелу редакции Шарли Эбдо или недавнему убийству школьного учителя. Об этом в своем Telegram-канале рассуждает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал новость о том. что власти Франции приняли решение опубликовать книгу карикатур на политические и религиозные темы. Этот шаг, как сообщалось, будет сделан в знак протеста против недавнего жестокого террористического акта, в ходе которого 18-летний мусульманин под Парижем обезглавил школьного учителя, который перед этим в рамках урока о свободе слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Во Франции делают две несовместимые с точки зрения здравого смысла вещи: насыщают страну выходцами из мусульманских стран в рамках либеральной политики открытых дверей и droit d'asile (права на убежище) как части доктрины прав человека. И одновременно отстаивают право на оскорбление мусульманских святынь в рамках доктрины свободы слова», — подчеркивает сенатор.

По его словам в происходящем нет никакой логики: после расстрела редакции журнала «Шарли Эбдо» власти завозят в страну новых исламистов, а журналисты продолжают оскорблять пророка с еще большим упорством.

Не так давно журналисты «Шарли Эбдо» выступили заявлением «Мы не остановимся!», напомнил Пушков. Но и радикалы, по его словам, не собираются останавливаться. И это наглядно показала недавняя трагедия с обезглавленным школьным учителем

«Тем более, что их (радикалов) ряды постоянно пополняются такими новыми рекрутами, как молодой террорист, на днях отрезавший голову школьному преподавателю — за все те же карикатуры», — подчеркивает сенатор.

В заключение своих рассуждений Пушков отмечает, что платить в этой схватке «за свободу слова» своими жизнями будут простые французы. А выходцы из мусульманских стран будут продолжать прибывать во Францию и везти туда свои ценности. Им, в соответствии с либеральными ценностями и правами человека, будут демонстрировать все новые карикатуры, и в результате рано или поздно кто-то из исламистов ответит на них новым убийством. То есть ситуация представляет собой замкнутый круг, заключает Пушков.