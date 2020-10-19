Нагрузка на железные дороги России снизилась из-за пандемии коронавируса

Железнодорожных операторов ждет сокращение итоговых объемов пассажиропотока, сообщают "Известия" на основании аналитики Национального рейтингового агентства. На показатели эффективности инфраструктуры повлияла вспышка коронавирусной инфекции.

Железнодорожных операторов ждет сокращение итоговых объемов пассажиропотока, сообщают "Известия" на основании аналитики Национального рейтингового агентства. На показатели эффективности инфраструктуры повлияла вспышка коронавирусной инфекции.

Пассажиропоток в 2020 году будет находиться на уровне 900-940 млн человек, считают аналитики. Данный показатель близок к цифрам 2010 года. За прошедшее десятилетия россияне стали активнее пользоваться железными дорогами — основной ажиотаж наблюдался летом, когда граждане отправляются в отпуск. Тенденции изменились из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

Также в 2020 году наблюдался спад деловой активности и сопутствующее снижение мобильности граждан. Вероятно, прежний пассажиропоток будет восстанавливаться постепенно — в 2021 году российские железные дороги перевезут столько же человек, сколько и в 2019 году.