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20:46   19 Октября 2020
Экономика

Нагрузка на железные дороги России снизилась из-за пандемии коронавируса

Нагрузка на железные дороги России снизилась из-за пандемии коронавируса

Железнодорожных операторов ждет сокращение итоговых объемов пассажиропотока, сообщают "Известия" на основании аналитики Национального рейтингового агентства. На показатели эффективности инфраструктуры повлияла вспышка коронавирусной инфекции.

Пассажиропоток в 2020 году будет находиться на уровне 900-940 млн человек, считают аналитики. Данный показатель близок к цифрам 2010 года. За прошедшее десятилетия россияне стали активнее пользоваться железными дорогами — основной ажиотаж наблюдался летом, когда граждане отправляются в отпуск. Тенденции изменились из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

Также в 2020 году наблюдался спад деловой активности и сопутствующее снижение мобильности граждан. Вероятно, прежний пассажиропоток будет восстанавливаться постепенно — в 2021 году российские железные дороги перевезут столько же человек, сколько и в 2019 году.

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#россия #транспорт #железные дороги #коронавирус #нра

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