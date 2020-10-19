Нагрузка на железные дороги России снизилась из-за пандемии коронавируса
Железнодорожных операторов ждет сокращение итоговых объемов пассажиропотока, сообщают "Известия" на основании аналитики Национального рейтингового агентства. На показатели эффективности инфраструктуры повлияла вспышка коронавирусной инфекции.
Пассажиропоток в 2020 году будет находиться на уровне 900-940 млн человек, считают аналитики. Данный показатель близок к цифрам 2010 года. За прошедшее десятилетия россияне стали активнее пользоваться железными дорогами — основной ажиотаж наблюдался летом, когда граждане отправляются в отпуск. Тенденции изменились из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Также в 2020 году наблюдался спад деловой активности и сопутствующее снижение мобильности граждан. Вероятно, прежний пассажиропоток будет восстанавливаться постепенно — в 2021 году российские железные дороги перевезут столько же человек, сколько и в 2019 году.