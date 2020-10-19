Вашингтон голословно обвинил шестерых россиян в хакерстве

Соединенные Штаты выдвинули необоснованные обвинения шестерым гражданам России, якобы причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году.

Соединенные Штаты выдвинули необоснованные обвинения шестерым гражданам России, якобы причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году.

Американские власти утверждают, что россияне "организовывали кибератаки" на Олимпиаду в Корее, а также на президентские выборы во Франции.

Ранее член Совфеда РФ Франц Клинцевич заявлял, что голословные и бездоказательные обвинения в хакерстве в адрес россиян со стороны Вашингтона являются частью информационной войны против России.