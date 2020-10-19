Политолог рассказал, чем грозит дефицит в бюджете Украины

Дефицит в новом украинском бюджете приведет к наслаиванию кредитов, которые страна не сможет выплатить на протяжении нескольких поколений, заявил политолог Андрей Кучер, передает "ПолитНавигатор".

Дефицит в новом украинском бюджете приведет к наслаиванию кредитов, которые страна не сможет выплатить на протяжении нескольких поколений, заявил политолог Андрей Кучер, передает "ПолитНавигатор".

Эксперт отреагировал на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что в бюджете государства есть дефицит в 300 миллиардов гривен, но нет дыры. Кучер подчеркнул, что такой недостаток средств можно сравнить с пропастью.

Кучер подчеркнул, что дефицит будет расти и средств бюджета не хватит, чтобы страна дожила до конца года. Политолог добавил, что попытки найти дополнительные источники закончатся перераспределением финансов из запланированных на следующий год средств.

Телеканал "360" рассказывал, как украинцы относятся к политике Зеленского.