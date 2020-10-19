Иноагенты пугают россиян отечественной вакциной от коронавируса

Антироссийские пропагандисты всех мастей не упускают ни единого шанса, чтобы раскритиковать российское руководство. Сейчас актуальной для них кажется тема COVID-19, сообщает Nation News.

Антироссийские пропагандисты всех мастей не упускают ни единого шанса, чтобы раскритиковать российское руководство. Сейчас актуальной для них кажется тема COVID-19, сообщает Nation News.

Основной посыл оппозиции заключается в том, что власти России не желают вводить жесткий карантин, чтобы не выплачивать людям заплаты за счет государства. Однако ни одна страна в мире не желает вводить подобные меры.

Медицина также является объектом демонизации оппозиционеров. По их мнению, разработанные российскими специалистами препараты якобы являются опасными, а места в больницах давно закончились.

Доходит до того, что России пророчат дефолт, не желая обращать внимание на то, что с кризисом столкнулись абсолютно все страны в мире. Перевод некоторых школ на дистанционную форму обучения также не нравится оппозиционерам.

Ранее стало известно, что блогер Навальный упрекнул Трампа за отмалчивание, сообщил телеканал "Царьград".