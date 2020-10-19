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20:34   19 Октября 2020
Политика

Иноагенты пугают россиян отечественной вакциной от коронавируса

Иноагенты пугают россиян отечественной вакциной от коронавируса

Антироссийские пропагандисты всех мастей не упускают ни единого шанса, чтобы раскритиковать российское руководство. Сейчас актуальной для них кажется тема COVID-19, сообщает Nation News.

Основной посыл оппозиции заключается в том, что власти России не желают вводить жесткий карантин, чтобы не выплачивать людям заплаты за счет государства. Однако ни одна страна в мире не желает вводить подобные меры.

Медицина также является объектом демонизации оппозиционеров. По их мнению, разработанные российскими специалистами препараты якобы являются опасными, а места в больницах давно закончились.

Доходит до того, что России пророчат дефолт, не желая обращать внимание на то, что с кризисом столкнулись абсолютно все страны в мире. Перевод некоторых школ на дистанционную форму обучения также не нравится оппозиционерам.

Ранее стало известно, что блогер Навальный упрекнул Трампа за отмалчивание, сообщил телеканал "Царьград".

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#россия #оппозиция #коронавирус

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