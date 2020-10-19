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20:32   19 Октября 2020
Общество

Демократы используют Навального как шанс "поклевать" Трампа

Демократы используют Навального как шанс "поклевать" Трампа

Российский политолог Руслан Осташко считает призыв блогера Алексея Навального к президенту США по поводу инцидента с якобы "отравлением" попыткой демократов "поклевать" Дональда Трампа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава "Фонда по борьбе с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный, по мнению эксперта, является проектом американской Демократической партии. Его представители решили воспользоваться ситуацией с блогером как в глобальном плане, так и для того, чтобы "поклевать" республиканца Трампа.

"Демократы решили использовать Навального не только на международной арене, но и чтобы "поклевать" Трампа. Возможно, это связано с предстоящими выборами", — заявил Осташко.

Политолог также отметил повышенное политическое самомнение Навального, который, по его словам, считает себя уже долгое время "царем мира". Осташко резюмировал, что именно из-за этого фактора Навальному не удастся реализовать свои амбиции в сфере политики.

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#сша #трамп #навальный #осташко

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