Украина становится испытательным полигоном для Westinghouse

Украинский «Энергоатом» подписал контракт с американской компанией Westinghouse Electric Company на поставку ядерного топлива для реакторов Ровенской АЭС.

Украинский «Энергоатом» подписал контракт с американской компанией Westinghouse Electric Company на поставку ядерного топлива для реакторов Ровенской АЭС. В компании заявили, что этим соглашением «продолжают усиливать энергетическую безопасность Украины». Топливо Westinghouse уже поставляется на блоки Запорожской и Южно-украинской АЭС. Впрочем, директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон считает, что контракт невыгоден Киеву и нужен только американской компании, которая использует страну в качестве испытательного полигона. Такое мнение эксперт высказал в эфире канала «Капитан».

«После первой неудачной попытки опытной эксплуатации ядерного топлива на ВВЭР-440 в Финляндии еще в конце 1910-х годов к кому только Westinghouse не подкатывал с выгодным предложением поэкспериментировать на них. Отказались не только финны, но и союзники США по НАТО – венгры, чехи и словаки. Согласилась в итоге страна, которая союзником по НАТО не является, но де-факто пребывает в статусе колонии, то есть Украина, к тому же, имеющая болезненный, прежде всего с материальной точки зрения, опыт опытной же эксплуатации ядерного топлива Westinghouse для ВВЭР-1000», — сказал эксперт.

При этом два реактора ВВЭР-440 являются самыми старыми из 15 эксплуатируемых, подчеркивает Саливон. Даже после продления их эксплуатации на 20 лет они должны быть выведены из эксплуатации в 2030 и 2031 году. Впрочем, страхи о «втором Чернобыле» не имеют серьезных в силу надежности самих реакторов ВВЭР.

«Но заплатят за эксперимент в итоге те, над кем экспериментируют, причем заплатят немало – это факт. При этом те, кто будут платить, пребывают перманентно в безденежном состоянии», – убежден Саливон.

Американское топливо, которое поставлялось для блоков ВВЭР-1000 украинских АЭС, было дороже российского на 20-25%, а топливо для блоков ВВЭР-440 будет еще дороже, считает экспертт Это объясняется тем, что Westinghouse не занимается конверсией и обогащением урана, и «Энергоатом» закупает диоксид урана на рынке самостоятельно. Кроме того, американская компания не забирает даже на временное хранение отработанное ядерное топливо, в отличие от России.

«За скобками оставляется во время этого щенячьего восторга (по поводу заключения контракта) и то, что Украине пришлось в связи с использованием американского топлива быстро строить очень недешевое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое построили недалеко от Припяти и бывшей Чернобыльской АЭС. П

Таким образом, для украинской стороны, контракт подписанный в присутствии президента страны Владимира Зеленского, коммерческого смысла не несет.

«Зато это имеет коммерческий смысл для Westinghouse, поскольку в случае успешной эксплуатации они планируют выйти на рынок топлива для ВВЭР-440, а их сегодня в мире эксплуатируется двадцать два реактора, плюс еще два строятся», — резюмировал Саливон.

Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что госпредприятию «Укрзалізниця» необходимо решить проблемы с движением поездов и работой локомотивов. По его мнению, украинской железной дороге нужны не новые грузовые и пассажирские вагоны, а именно локомотивы.