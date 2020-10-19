Турецкие военные эвакуируют четыре своих базы в сирийских провинциях

Турецкие военнослужащие демонтируют четыре своих базы на территории сирийских провинций Хама, Идлиб и Алеппо, пишет Telegram-канал "Военный осведомитель".

Турецкие военнослужащие демонтируют четыре своих базы на территории сирийских провинций Хама, Идлиб и Алеппо, пишет Telegram-канал "Военный осведомитель".

Как отметили авторы, все наблюдательные пункты ВС Турции расположены на территории, подконтрольной Сирийской Арабской Армии. Предположительно, будут выведены турецкие военные, дислоцированные в Маар Хаттате, передает ФАН. Также будут демонтированы базы в Муреке и Ариме (Хама), Телль-Тукане (Идлиб) и Шейх Акиль (Алеппо).

Причины поспешной эвакуации четырех военных баз Турции остаются неизвестными. Однако ранее в Идлибе и Хаме прошли акции протеста против присутствия турецкой армии на территории Сирии. Известно, что в Тель-Тукане турецкие военные атаковали митингующих и применили слезоточивый газ.