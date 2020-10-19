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21:10   19 Октября 2020
Общество

ЛДПР выступила против возобновления дистанционного обучения

ЛДПР выступила против возобновления дистанционного обучения

Минпросвещения и депутаты Госдумы выступают против перевода учебного процесса на дистанционный формат. Об этом заявил зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев на конференции Медиагруппы «Патриот».

«Ни о каком повальном закрытии школ и переводе на дистанционку речи не идет. Мы против», — заявил парламентарий.

Впрочем, ряд регионов и даже муниципалитетов могут на свое усмотрение ввести временные ограничительные меры, но четко регламентированные. Если же субъекты принимают такое решение, то все вытекающие риски — отпускные родителям, обеспечение учащихся и преподавателей техникой — становятся ответственностью чиновников, говорит депутат.

Некоторые преподаватели в первую волну коронавируса посетовали на отсутствие необходимых технических средств, растянутые часы работы и дополнительные затраты на интернет. По словам Зайцева, преподавателям не только необходимо доплачивать, но и полностью обеспечить их всем необходимым для комфортного учебного процесса.

ЛДПР выступила против перевода школ на повторное дистанционное обучение

«При том, не только учителей, но учеников тоже надо обеспечивать. Не все семьи могут себе позволить ноутбуки, компьютеры. А если многодетные семьи? Мы постоянно об этом говорим, нужно увеличивать финансирование. Помогать всем незащищенным в коронавирус», — предложил парламентарий.

На вопрос о том, как скоро подобная инициатива может быть реализована, гость пресс-конференции ответил, что депутаты будут добиваться ее рассмотрения уже на этой неделе.

«Первое чтение. И [будем — прим. ред.] добиваться данного финансирования на 2021 год. К сожалению, суммы достаточно большие, но правительство, видимо, считает, что есть более важные сферы, куда нужно сейчас направить средства, хотя ЛДПР считает, что нужно думать о детях», — подчеркнул зампредседателя комитета ГД по образованию и науке.

Кроме того, в «Патриоте» обсудили основные проблемы дистанционного обучения. Во-первых, отметил депутат, некоторые преподаватели попросту не были готовы к тому, чтобы обучать школьников или студентов в онлайн-формате в силу своего возраста.

ЛДПР выступила против перевода школ на повторное дистанционное обучение

«Многим за 60 [лет — прим. ред.], и они просто не умеют пользоваться техникой. Тех, то бы помог, квалифицированных специалистов, сейчас недостаточно», — полагает Зайцев.

Кроме того, гость онлайн-эфира обратил внимание на низкоскоростной интернет. Если в крупных городах он есть, то в деревнях скорость интернета настолько низкая, что провести даже аудио-урок затруднительно.

«Во многих субъектах РФ, на Дальнем Востоке проблемы с интернетом, еще влияют погодные условия. Также это сложная техническая составляющая. У многих нет денежных средств. Можно купить недорогие планшеты, хотя и это дорого. Но если у одного будет сломан, то 75% урока учителя потратят на настройку устройства. Сейчас поголовно проводятся "уроки информатики" вместо получения знаний», — сетует политик.

Также большая проблема состоит в том, что онлайн-обучение зачастую не позволяет проследить посещаемость учеников. При этом не регламентирована и ответственность за их прогулы.

ЛДПР выступила против перевода школ на повторное дистанционное обучение

«Когда дети ходят в школу, ответственность лежит на учителях. Но при "дистанционке", по общим положениям, ответственность несет родитель за своего ребенка — за то, где их ребенок, который не в образовательном учреждении», — пояснил депутат.

Ранее член регионального штаба ОНФ в Петербурге, директор лицея № 369 Константин Тхостов выразил мнение, что в современном мире учитель должен быть готов к дистанционному обучению и уметь работать со всеми техническими средствами.

В понедельник, 19 октября, основная платформа для дистанционного обучения для учеников 6-11 классов — Московская электронная школа — дала сбой. Однако, сообщается, что уже ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов.

ЛДПР выступила против перевода школ на повторное дистанционное обучение

В минувшую пятницу, 16 октября, в отдаленный арктический поселок Усть-Авам, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, провели интернет и мобильную связь. Сообщается, что оборудование доставляли на вертолете несколькими рейсами. Также прилетели специалисты с инструментами для монтажа. Работа производилась в рамках краевой госпрограммы «Развитие информационного общества».

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