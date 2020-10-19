ЛДПР выступила против возобновления дистанционного обучения

В эфире Медиагруппы «Патриот» вместе с депутатом партии Максимом Зайцевым обсудили основные трудности онлайн-обучения.

Минпросвещения и депутаты Госдумы выступают против перевода учебного процесса на дистанционный формат. Об этом заявил зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев на конференции Медиагруппы «Патриот».

«Ни о каком повальном закрытии школ и переводе на дистанционку речи не идет. Мы против», — заявил парламентарий.

Впрочем, ряд регионов и даже муниципалитетов могут на свое усмотрение ввести временные ограничительные меры, но четко регламентированные. Если же субъекты принимают такое решение, то все вытекающие риски — отпускные родителям, обеспечение учащихся и преподавателей техникой — становятся ответственностью чиновников, говорит депутат.

Минпросвещения не планирует переводить российские школы на дистанционное обучение. В министерстве отметили, что сообщения об обратном являются провокацией, которая направлена на рост напряженности в российском обществе.https://t.co/7hGtM0RlRF pic.twitter.com/VRRksEtAVm — Газета.Ru (@GazetaRu) October 13, 2020

Некоторые преподаватели в первую волну коронавируса посетовали на отсутствие необходимых технических средств, растянутые часы работы и дополнительные затраты на интернет. По словам Зайцева, преподавателям не только необходимо доплачивать, но и полностью обеспечить их всем необходимым для комфортного учебного процесса.

«При том, не только учителей, но учеников тоже надо обеспечивать. Не все семьи могут себе позволить ноутбуки, компьютеры. А если многодетные семьи? Мы постоянно об этом говорим, нужно увеличивать финансирование. Помогать всем незащищенным в коронавирус», — предложил парламентарий.

На вопрос о том, как скоро подобная инициатива может быть реализована, гость пресс-конференции ответил, что депутаты будут добиваться ее рассмотрения уже на этой неделе.

«Первое чтение. И [будем — прим. ред.] добиваться данного финансирования на 2021 год. К сожалению, суммы достаточно большие, но правительство, видимо, считает, что есть более важные сферы, куда нужно сейчас направить средства, хотя ЛДПР считает, что нужно думать о детях», — подчеркнул зампредседателя комитета ГД по образованию и науке.

Кроме того, в «Патриоте» обсудили основные проблемы дистанционного обучения. Во-первых, отметил депутат, некоторые преподаватели попросту не были готовы к тому, чтобы обучать школьников или студентов в онлайн-формате в силу своего возраста.

«Многим за 60 [лет — прим. ред.], и они просто не умеют пользоваться техникой. Тех, то бы помог, квалифицированных специалистов, сейчас недостаточно», — полагает Зайцев.

Кроме того, гость онлайн-эфира обратил внимание на низкоскоростной интернет. Если в крупных городах он есть, то в деревнях скорость интернета настолько низкая, что провести даже аудио-урок затруднительно.

«Во многих субъектах РФ, на Дальнем Востоке проблемы с интернетом, еще влияют погодные условия. Также это сложная техническая составляющая. У многих нет денежных средств. Можно купить недорогие планшеты, хотя и это дорого. Но если у одного будет сломан, то 75% урока учителя потратят на настройку устройства. Сейчас поголовно проводятся "уроки информатики" вместо получения знаний», — сетует политик.

Также большая проблема состоит в том, что онлайн-обучение зачастую не позволяет проследить посещаемость учеников. При этом не регламентирована и ответственность за их прогулы.

«Когда дети ходят в школу, ответственность лежит на учителях. Но при "дистанционке", по общим положениям, ответственность несет родитель за своего ребенка — за то, где их ребенок, который не в образовательном учреждении», — пояснил депутат.

Ранее член регионального штаба ОНФ в Петербурге, директор лицея № 369 Константин Тхостов выразил мнение, что в современном мире учитель должен быть готов к дистанционному обучению и уметь работать со всеми техническими средствами.

В понедельник, 19 октября, основная платформа для дистанционного обучения для учеников 6-11 классов — Московская электронная школа — дала сбой. Однако, сообщается, что уже ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов.

В минувшую пятницу, 16 октября, в отдаленный арктический поселок Усть-Авам, расположенный в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, провели интернет и мобильную связь. Сообщается, что оборудование доставляли на вертолете несколькими рейсами. Также прилетели специалисты с инструментами для монтажа. Работа производилась в рамках краевой госпрограммы «Развитие информационного общества».