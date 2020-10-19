Токсиколог прокомментировал фейк о волонтерах с отравленными масками

Токсиколог Алексей Водовозов прокомментировал журналистам "360" распространяемый среди россиян фейк о волонтерах с отравленными медицинскими масками.

Токсиколог Алексей Водовозов прокомментировал журналистам "360" распространяемый среди россиян фейк о волонтерах с отравленными медицинскими масками.

Сообщения о "волонтерах", которые ходят по домам и предлагают людям примерить маски, пропитанные "химикатом", активно рассылаются среди россиян. Специалист объяснил, что в действительности осуществить такое практически невозможно, а сюжет, описанный в тревожном сообщении, взят из фильмов. Только в кино человек моментально теряет сознание после того, как к его лицу прикладывают смоченную хлороформом ткань, подчеркнул эксперт.

"Это, мягко говоря, художественное преувеличение, потому что хлороформный наркоз реально существовал, но на эту маску надо было постоянно добавлять это вещество", — заверил врач.

Сейчас для наркоза используют специальный газ и силиконовую маску, но "усыпить" таким способом человека, открывшего дверь не удастся.