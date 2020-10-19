Жителям Подмосковья напомнили об опасности свадеб из-за пандемии COVID-19

Жители Подмосковья наметили свадьбы и юбилеи на ближайшее время, несмотря не ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. Губернатор региона Андрей Воробьев напомнил гражданам об опасности крупных праздников, передает телеканал "360".

Жители Подмосковья наметили свадьбы и юбилеи на ближайшее время, несмотря не ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. Губернатор региона Андрей Воробьев напомнил гражданам об опасности крупных праздников, передает телеканал "360".

Запрещать веселиться никто не собирается, отметил Воробьев. Он считает, что люди сами должны решить, стоит ли проводить торжество или же следует поберечь своих близких. Заведения общепита не планируют закрывать, однако жителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и носить маски, подчеркнул губернатор.

Региональное здравоохранение испытывает большую нагрузку из-за роста случаев инфекции, заявил Воробьев. Он напомнил, что в оперативном режиме разворачивают новые больницы для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает телеканал "360".