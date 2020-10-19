Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:55   19 Октября 2020
Общество

Жителям Подмосковья напомнили об опасности свадеб из-за пандемии COVID-19

Жителям Подмосковья напомнили об опасности свадеб из-за пандемии COVID-19

Жители Подмосковья наметили свадьбы и юбилеи на ближайшее время, несмотря не ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. Губернатор региона Андрей Воробьев напомнил гражданам об опасности крупных праздников, передает телеканал "360".

Запрещать веселиться никто не собирается, отметил Воробьев. Он считает, что люди сами должны решить, стоит ли проводить торжество или же следует поберечь своих близких. Заведения общепита не планируют закрывать, однако жителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и носить маски, подчеркнул губернатор.

Региональное здравоохранение испытывает большую нагрузку из-за роста случаев инфекции, заявил Воробьев. Он напомнил, что в оперативном режиме разворачивают новые больницы для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#воробьев #свадьба #опасность #юбилей #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров