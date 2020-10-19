Прожиточный минимум российских пенсионеров назвали заниженным

Прожиточный минимум российских пенсионеров занижен, однако это можно исправить с помощью новой методики его расчета, передает мнение специалистов "РИА Новости".

Прожиточный минимум российских пенсионеров занижен, однако это можно исправить с помощью новой методики его расчета, передает мнение специалистов "РИА Новости".

На сегодняшний день размер прожиточного минимума (ПМ) российского пенсионера составляет около 81,5-82% от среднедушевого ПМ, заявила заместитель министра труда Ольга Баталина в ходе выступления в Общественной палате на нулевом чтении законопроекта о новой разработанной методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

По мнению замминистра труда, новая предлагаемая схема исключает сокращение прожиточного минимума, так как она не зависит от колебания продуктовых цен, в отличие от действующей в настоящее время модели расчета. Так, согласно нововведениям, показатель может достичь 86% от среднего показателя, пояснила Баталина.