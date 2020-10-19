В МИД РФ прокомментировали межливийские переговоры в Женеве

Москва приветствует межливийские прямые переговоры в формате "5+5", которые стартовали в понедельник, 19 октября, в Женеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ, представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Москва приветствует межливийские прямые переговоры в формате "5+5", которые стартовали в понедельник, 19 октября, в Женеве. Об этом заявил замглавы МИД РФ, представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

По словам дипломата, для достижения необходимых результатов потребуются время и усилия. При этом Богданов отметил, что режим перемирия в Ливии, который был объявлен еще 21 августа, до сих пор держится, передает ТАСС.

"Если они начали говорить, значит у них есть желание договариваться. Мы только это приветствуем", — подчеркнул замминистра.

Формат переговоров "5+5" подразумевает участие пяти представителей от Ливийской национальной армии (ЛНА) и пяти представителей от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Задачей форума является достижение согласия по восстановлению государственных институтов в североафриканской стране.