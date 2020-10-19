Президент Молдавии хочет вернуть русскоязычные каналы на телевидение страны

Российские каналы должны вернуться на телевидение Молдавии. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в ходе открытого онлайн-интервью первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Российские каналы должны вернуться на телевидение Молдавии. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в ходе открытого онлайн-интервью первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Парламент Молдавии в 2017 году принял законопроект, подразумевающий ограничение трансляции передач из РФ и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Додон сообщил о планах внести изменения для более четкого описания роли русского языка.

"Я настаиваю, что мы должны вернуть некоторые российские каналы для молдавских телезрителей", — сказал президент.

Законопроект был принят по инициативе Демократической партии Молдавии. Додон и парламентская оппозиция подвергли решение жесткой критике.