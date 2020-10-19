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19:46   19 Октября 2020
Политика

Президент Молдавии хочет вернуть русскоязычные каналы на телевидение страны

Президент Молдавии хочет вернуть русскоязычные каналы на телевидение страны

Российские каналы должны вернуться на телевидение Молдавии. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в ходе открытого онлайн-интервью первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Парламент Молдавии в 2017 году принял законопроект, подразумевающий ограничение трансляции передач из РФ и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Додон сообщил о планах внести изменения для более четкого описания роли русского языка.

"Я настаиваю, что мы должны вернуть некоторые российские каналы для молдавских телезрителей", — сказал президент.

Законопроект был принят по инициативе Демократической партии Молдавии. Додон и парламентская оппозиция подвергли решение жесткой критике.

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#молдавия #додон #гусман

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