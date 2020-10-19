Депутат Зайцев призвал учителей привиться от коронавируса

По словам зампредседателя комитета ГД по образованию и науке, преподавателям необходимо понять, что основными переносчиками инфекции являются их ученики.

Депутат Госдумы от ЛДПР, зампредседателя комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что пока далеко не все желающие могут вакцинироваться от коронавируса. По его словам, препарата не хватает даже на преподавателей и медиков, которые должны получить вакцину в первую очередь.

«Даже на депутатов не хватает. Но большинство пожилых депутатов фракции вакцину сделали, чувствуют себя хорошо», — рассказал либерал-демократ на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 19 октября.

По словам Зайцева, вакцинация — ответственный процесс, призванный обеспечить стопроцентную безопасность. Для начала необходимо сдать ряд анализов, после чего врач примет решение, готов пациент к прививке или нет.

«Поверьте, если будет какой-то срыв, то будут отвечать и врачи, и разработчики вакцины, так что государство не пойдет на такой риск», — не сомневается гость онлайн-эфира.

Впрочем, Максим Зайцев подчеркнул, что вакцинирование остается личным делом каждого. Однако депутат предлагает проводить с преподавателями разъяснительную работу, убеждая их в том, что иммунитет от инфекции им необходим.

«Потому что основными бессимптомными переносчиками болезни являются дети младших классов. В школе они быстро разносят инфекцию. Наш преподавательский состав — люди в возрасте. Они должны для себя решить, в первую очередь, нужна она [вакцина — прим. ред.] им или нет», — подытожил Зайцев.

Первая российская вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована 11 августа. Ее разработчиком стали институт им. Гамалеи Минздрава России. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве. В нем примут участие 40 тысяч человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею вакцинируют группы риска — медиков, врачей, учителей.

14 октября в России зарегистрировали вторую вакцину — «ЭпиВакКорона». Ее разработали на базе научного центра «Вектор» Роспотребнадзора. В пострегистрационных исследованиях также примут участие 40 тыс. добровольцев из разных регионов страны. Отдельно препарат протестируют на людях старше 60 лет.

Третья вакцина от коронавируса — разработка центра имени Чумакова РАН. Вторая фаза клинических испытаний завершится в начале декабря, после этого начнется тестирование препарата на трех тысячах добровольцев.

Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил Путин. Препарат получил название «ЭпиВакКорона». На подходе третья вакцина, над которой работает Центр имени Чумакова РАН, добавил Путин.https://t.co/pzTLYTBcse pic.twitter.com/M0ANkJwOpc — Газета.Ru (@GazetaRu) October 14, 2020

В понедельник, 19 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, вероятно, начнется в декабре-январе. По его словам, это станет окончательной победой над пандемией.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель английского языка Марина Балуева рассказала, как российские образовательные учреждения справляются с инфекцией. По ее словам, начинает поступать информация о заболевших ОРВИ учителях. Однако, по мнению Балуевой, под этим диагнозом скрывается коронавирус.