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19:40   19 Октября 2020
Происшествия

Председателя правления саратовского НВК-Банка поместили под стражу

Председателя правления саратовского НВК-Банка поместили под стражу

Суд Саратова арестовал председателя правления "Нижневолжского коммерческого банка" Владимира Кравцева по делу о мошенничестве, передает "Московский комсомолец".

Банк России в январе 2020 года лишил лицензии НВК-Банк. По информации ЦБ РФ, организация скрывала свое финансовое положение, в связи с чем под угрозу попали интересы клиентов.

Руководство саратовского банка также нарушало законодательство, регулирующие банковскую деятельность. Кравцева поместили под стражу до 3 декабря. Его подозревают в мошенничестве.

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#арест #саратов #банк #Кравцев

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