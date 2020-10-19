Председателя правления саратовского НВК-Банка поместили под стражу

Суд Саратова арестовал председателя правления "Нижневолжского коммерческого банка" Владимира Кравцева по делу о мошенничестве, передает "Московский комсомолец".

Суд Саратова арестовал председателя правления "Нижневолжского коммерческого банка" Владимира Кравцева по делу о мошенничестве, передает "Московский комсомолец".

Банк России в январе 2020 года лишил лицензии НВК-Банк. По информации ЦБ РФ, организация скрывала свое финансовое положение, в связи с чем под угрозу попали интересы клиентов.

Руководство саратовского банка также нарушало законодательство, регулирующие банковскую деятельность. Кравцева поместили под стражу до 3 декабря. Его подозревают в мошенничестве.