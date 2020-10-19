"Была и остается безальтернативной глобальной структурой": Путин об ООН

Участники собрания, которое посвятили 75-летию Организации Объединенных Наций, получили приветствие от президента России Владимира Путина. Такое сообщение передал Кремль.

Участники собрания, которое посвятили 75-летию Организации Объединенных Наций, получили приветствие от президента России Владимира Путина. Такое сообщение передал Кремль.

Президент России поздравил руководство и структуры ООН с 75-летием организации. В честь юбилея Путин направил телеграмму, где отметил укрепление мира и безопасности на планете, которые обеспечивает ООН. Глава РФ заявил, что глобальным вызовам XXI века можно противостоять только общими усилиями.

"ООН была и остается безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога", — подчеркнул Владимир Путин.

Россию ранее пригласили вернуться в состав Совета ООН по правам человека. За это решение выступили 158 стран, передал "360".