Летчики Татарстана почтили на базе Хмеймим память Героя России Хабибулина

Технический полет на вертолете Ми-25 сирийских ВВС 8 июля 2016 года обернулся для летчика ВКС РФ Ряфагатя Хабибулина подвигом. Телеканал "Звезда" рассказал, как земляки героя почтили его память на авиабазе Хмеймим.

Технический полет на вертолете Ми-25 сирийских ВВС 8 июля 2016 года обернулся для летчика ВКС РФ Ряфагатя Хабибулина подвигом. Телеканал "Звезда" рассказал, как земляки героя почтили его память на авиабазе Хмеймим.

Задача Ряфагатя Хабибулина и его напарника Евгения Долгина заключалась в тестировании вертолета Ми-25 ВВС Сирии, а потому они вылетели в одиночку. Как раз в это время террористы начали наступление на Пальмиру, и Хабибулин поспешил на выручку военным инженерам, разминировавшим город.

Атаковав противника, экипаж сорвал наступление террористов, дав возможность военным инженерам на земле уйти в безопасное место. К несчастью, у террористов оказался переносной зенитно-ракетный комплекс, с помощью которого они сбили вертолет с российскими летчиками.

Ряфагать Хабибулин удостоен звания Героя России посмертно, а на базе Хмеймим в его честь недавно был поставлен памятник. Летчики из Татарстана приехали в Сирию, что почтить память героя, возложив к его бюсту цветы.