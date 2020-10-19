Пандемия коронавирусной инфекции нарушила годами выстроенную мировую финансовую систему, сместив страны Запада с места лидеров. О новой экономической реальности ФБА "Экономика сегодня" рассказал политолог Владимир Брутер.

Пандемия коронавирусной инфекции нарушила годами выстроенную мировую финансовую систему, сместив страны Запада с места лидеров. О новой экономической реальности ФБА "Экономика сегодня" рассказал политолог Владимир Брутер.

Произошедшие в течение 2020 года изменения оказались для мировых финансов полной неожиданностью. Коронавирус вызвал принципиально иной тип кризиса, при котором биржи сохраняют свою стабильность. Несмотря на видимую устойчивость системы, целые отрасли оказались под ударом. Предприятия останавливаются и меняют хозяев, полностью переформатировав свое производство в поисках новых путей восстановления.

Схожая ситуация возникла в основополагающих элементах мировой системы. Расклад сил в секторе изменился — на первое место вышел Китай, способный быстро восстановиться после пандемии. По итогам года он станет ведущей экономикой, считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Разумеется, страны Запада не намерены отдавать Китаю лидерство. Конкуренты продолжат борьбу, которая станет началом глобального мирового передела.