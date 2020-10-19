Мураховский объяснил необходимость новых аэромобильных формирований для ВДВ

Экспериментальные аэромобильные соединения, которые успешно приняли участие в учениях «Кавказ-2020», необходимы армии для участия в маневренных боевых действиях в условиях отсутствия сплошной линии фронта.

Экспериментальные аэромобильные соединения, которые успешно приняли участие в учениях «Кавказ-2020», необходимы армии для участия в маневренных боевых действиях в условиях отсутствия сплошной линии фронта.

Об этом в беседе с изданием «Известия» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, подобную систему в свое время опробовала еще советская армия, создав десантно-штурмовые бригады, в состав которых были включены вертолеты.

«Предполагалось, что такие соединения могут участвовать в маневренных боевых действиях, когда нет сплошной линии фронта, — объяснил эксперт. — Они хороши для того, чтобы на тактическом и оперативном уровне выполнять задачи охвата и обхода неприятеля, форсирования водных преград, захватывания важных районов и рубежей в глубине обороны противника, вести бой на пересеченной местности».

Десантно-штурмовые подразделения должны были обеспечивать стремительное проникновение во вражеские боевые порядки и разгром противника по частям.

Подробные же задачи теперь стоят перед современными аэромобильными подразделениями, добавил Мураховский.

«Главная проблема в вертолетах. Для одной такой бригады необходимо около 160 боевых и транспортных машин. Поэтому придется формировать новые части, чтобы насыщать войска армейской авиацией», — добавил военный эксперт.

Напомним, ранее источники в Минобороны России сообщили, что в ходе подведения итогов стратегических маневров «Кавказ-2020» было признано успешным участие в учениях экспериментальных аэромобильных соединений, которые десантировались с вертолетов.

Теперь военное ведомство решает, какие еще части Воздушно-десантных войск перевести в новый штат. Так как подобные формирования серьезно увеличивают возможности российских войск не только в оборонительных операциях, но и при наступлении.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по окончании учений «Кавказ-2020», новые способы межвидовой деятельности войск в условиях сложного современного военного конфликта в ходе учений были отработаны на «отлично».