Эндокринолог рассказала, что больше всего влияет на развитие диабета

Многие считают, что сахарный диабет не является следствием обильного употребления сладкого. Соответствующий миф об угрозе здоровью сладкоежек развеяла эндокринолог Ольга Демичева в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Многие считают, что сахарный диабет не является следствием обильного употребления сладкого. Соответствующий миф об угрозе здоровью сладкоежек развеяла эндокринолог Ольга Демичева в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Диабет второго типа прежде всего связан с лишним весом, уточнила эксперт. Она напомнила, что кондитерские изделия серьезно могут влиять на массу тела. Больше всего на развитие заболевания влияет именно ожирение.

"Злоупотреблять продуктами, содержащими много сахаров, — значит рисковать массой тела и качеством зубов", — подчеркнула специалист.

Американские ученые предложили новый механизм лечения коронавирусной инфекции, который бьет по слабому месту болезни. Об этом сообщает телеканал "360".