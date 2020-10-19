19:15 19 Октября 2020Общество
Эндокринолог рассказала, что больше всего влияет на развитие диабета
Многие считают, что сахарный диабет не является следствием обильного употребления сладкого. Соответствующий миф об угрозе здоровью сладкоежек развеяла эндокринолог Ольга Демичева в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Многие считают, что сахарный диабет не является следствием обильного употребления сладкого. Соответствующий миф об угрозе здоровью сладкоежек развеяла эндокринолог Ольга Демичева в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Диабет второго типа прежде всего связан с лишним весом, уточнила эксперт. Она напомнила, что кондитерские изделия серьезно могут влиять на массу тела. Больше всего на развитие заболевания влияет именно ожирение.
"Злоупотреблять продуктами, содержащими много сахаров, — значит рисковать массой тела и качеством зубов", — подчеркнула специалист.
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