Религиозные карикатуры опубликуют во Франции в знак протеста

Карикатуры на темы политики и религии будут опубликованы во Франции из-за убийства школьного учителя, заявил председатель ассоциации глав французских регионов Рено Мюзелье. Об этом пишет ТАСС.

Карикатуры на темы политики и религии будут опубликованы во Франции из-за убийства школьного учителя, заявил председатель ассоциации глав французских регионов Рено Мюзелье. Об этом пишет ТАСС.

Рено Мюзелье выступил с инициативой, которая предполагает создание подборки карикатур на религиозную и политическую темы. Пародии в то или иное время появлялись в региональных и национальных СМИ, отметил Мюзелье. По словам председателя, существование таких изображений отражает светский характер страны и станет знаком протеста на фоне убийства школьного преподавателя. Задачей Министерства народного образования Франции является обеспечение распространения таких брошюр по всем школам республики.

Французская газета Le Figaro ранее раскрыла личность террориста, который убил школьного учителя. Молодой человек оказался чеченцем, позднее его застрелила полиция, сообщает "360".