Премьер-министр Гвинеи призвал ответственно отнестись к итогам выборов

Подсчет голосов, прошедших в Гвинее 18 октября президентских выборов, еще продолжается, но некоторые силы уже наполняют соцсети фейками. Премьер-министр Гвинеи, как сообщило Федеральное агентство новостей, призвал гвинейцев проверять всю информацию.

Подсчет голосов, прошедших в Гвинее 18 октября президентских выборов, еще продолжается, но некоторые силы уже наполняют соцсети фейками. Премьер-министр Гвинеи, как сообщило Федеральное агентство новостей, призвал гвинейцев проверять всю информацию.

Президентские выборы в Гвинее, в котором приняли участие 5 миллионов гвинейцев, прошли 18 октября. Премьер-министр страны Ибрагима Кассори Фофана считает, что его сограждане подошли к вопросу выбора главы государство очень ответственно, проявив политическую зрелость. Вместе с тем он предупредил о возможности провокаций проигравшей стороны.

Всего свои кандидатуры на выборы выдвинули 12 человек, среди которых действующий президент Альфа Конде. Для победы достаточно набрать 50% плюс один голос. Фофана напомнил, что по закону только Независимая национальная избирательная комиссия имеет право оглашать предварительные результаты выборов. Поэтому он призвал гвинейцев не обращать внимание на фейковые новости о результатах выборов.