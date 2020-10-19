Директор лицея раскрыл нюансы дистанционного образования

Учитель должен быть готов к дистанционному обучению и работе со всеми техническими средствам XXI века, считает член регионального штаба ОНФ в Петербурге, директор лицея № 369 Константин Тхостов

Учитель должен быть готов к дистанционному обучению и работе со всеми техническими средствам XXI века, считает член регионального штаба ОНФ в Петербурге, директор лицея № 369 Константин Тхостов. При этом каждая школа должна обеспечить педагогов всем необходимым для работы, сказал он в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Технологическую карту урока готовит каждый учитель. Не составляет никакого труда сделать ее интерактивной, чтобы ребенка мог учиться дистанционно. Здесь все зависит от школы. Если она прожигала время в пустую и все эти три года с момента, как был принят, профстандарт, готовилась к обеспечению педагогов всем необходимым, то проблем не возникает. Ребята 22 закончили обучения, а выпускники подготавливать к ЕГЭ

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко высказался категорически против полного перевода школьников на дистанционное обучение, потому что это создает дополнительные проблемы как для учащихся, так и для родителей.

Тотальное закрытие школ приводит к тому, что многие родители устраивают себе отпуск и вместо с детьми отправляются в экзотические страны, откуда привозят новые штаммы коронавируса, считает депутат. Тхостов согласился с тем, что каждый регион должен вводить меры по своему усмотрению.

«Каждый руководитель должны лично принимать управленческие решения. В Москве случилось такое решение, это не значит что в Петербурге нужно тоже так сделать. У нас например процент заболевших детей сезонными заболевание сейчас на порядок ниже, чем весной-2020 или даже прошлом году. Если мы можем качественно организовать процесс безопасного обучения, то у нас все получается. Все, что сейчас регламентировано правительством СПБ— это взвешенные и выверенные шаги. Их не надо обсуждать, их надо исполнять.», — сказал гость эфира.

Все взрослые подвержены одним и тем же рискам, связанным с распространением коронавируса, говорит Тхостов. Это магазины, общественный транспорт, работа. По его мнению, сознательность россиян далеко от идеала.

«Мы понимаем только меры ужесточения. И сегодняшний результат — это наша несознательность и безответственное отношение», — считает директор лицея.

Во время дистанционного обучения дети должны находится в сопровождении взрослых. Именно поэтому очень сложно организовать такую форму обучения для младшеклассников. Тхостов и вовсе не видит в ней необходимости для детей младше 12 лет.

«Любое образование не должно быть во вред. Оно должно быть согласовано с родителями и соответствовать здравому смыслу. Там где не нужны ограничения, их не надо вводить. Но все должено быть в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора. Важно, чтобы в это непростое время работодатели с понимаем относились к родителям малолетних детей, которые заболели. Чтобы они давали возможность им работать на удаленке без урезания зарплаты», — резюмировал эксперт.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель английского языка Марина Балуева рассказала о мерах борьбы с коронавирусом в российских школах. По ее словам, всеми мерами защиты распоряжаются сами образовательные учреждения. Федеральных решений по этой части не поступало. Чаще всего в школах требуют носить самые распространенные средства индивидуальной защиты, то есть маски и перчатки.

По состоянию на 19 октября 2020 года, в России зафиксировано 1 390 824 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки коронавирусом заразилось 15 982 человек.