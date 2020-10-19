Трамп рассказал о положительных качествах армянского народа

Армяне являются хорошими людьми и отличными бизнесменами. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с избирателями в штате Невада.

Армяне являются хорошими людьми и отличными бизнесменами. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с избирателями в штате Невада.

Армяне устроили акции протеста в нескольких городах США. Демонстранты требовали прекратить террористическую деятельность в отношении Нагорного Карабаха. Подобные мероприятия проводятся в разных странах для привлечения внимания международного сообщества к ситуации в регионе.

"Армяне — они хорошие люди. Они отличные бизнесмены к тому же. Наряду с латиноамериканцами они тоже отличные бизнесмены. У вас отличный дух", — сказал Трамп.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Азербайджан и Армения по итогам переговоров при посредничестве РФ договорились ввести режим прекращения огня в регионе с 10 октября.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику по Нагорному Карабаху, сообщал RT.