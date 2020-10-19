Президент Армении попросил НАТО и ЕС повлиять на Турцию

Евросоюзу и НАТО необходимо оказать давление на Турцию, которая нарушает стабильность на Южном Кавказе, заявил президент Армении Армен Саркисян. Об этом сообщает РИА Новости.

Евросоюзу и НАТО необходимо оказать давление на Турцию, которая нарушает стабильность на Южном Кавказе, заявил президент Армении Армен Саркисян. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Армении призвал Брюссель повлиять на Турцию. Сначала необходимо решить, что считается приемлемым, подчеркнул Саркисян. По словам политика, действия Турции могут нанести ущерб НАТО и ее репутации. Вмешательство турецкой стороны в нагорнокарабахский конфликт может изменить геополитику на Южном Кавказе, пришел к выводу армянский лидер.

Азербайджан ранее заявил о том, что Армения преувеличивает значение Турции в обострившейся ситуации. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о непричастности третьих сил к войне, пишет "360".