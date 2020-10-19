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18:52   19 Октября 2020
Армия

Турция продолжает игнорировать оружейное эмбарго против Ливии

Турция продолжает игнорировать оружейное эмбарго против Ливии

Турция нарушает оружейное эмбарго ООН, запустив прямой судоходный путь из Стамбула в ливийскую Мисурату. Об этом сообщил телеканал Libya 24 TV, ссылаясь на заявление спикера Палаты представителей Ливии Мухаммада Абари.

По мнению Абари, этот морской путь также может быть использован Анкарой для переброски сирийских наемников в целях поддержки вооруженных группировок так называемого Правительства национального согласия Ливии, пишет ФАН.

О запуске морского пути из Мисураты в Стамбул сообщали еще в "правительстве" Триполи. Сторонники Файеза Сарраджа заявили, что подобное решение укрепит сотрудничество между Ливией и Турцией.

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#турция #эмбарго #пнс ливии

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