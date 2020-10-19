Конкина могла погибнуть из-за неисправной проводки в фитнес-клубе

Руководство фитнес-клуба, в котором погибла София Конкина, внезапно решило заменить электропроводку, передает "КП".

Руководство фитнес-клуба, в котором погибла София Конкина, внезапно решило заменить электропроводку, передает "КП".

Дочь актера Владимира Конкина госпитализировали с московского фитнес-центра с признаками утопления. Врачи не смогли спасти женщину, причины ее смерти до сих пор не установлены. Примечательно, что в день трагедии были отключены камеры видеонаблюдения в фитнес-клубе. Внезапная замена электропроводки тоже вызывает подозрения.

Во время следственных действий нельзя прикасаться к вещдокам, заявил адвокат Павел Астахов в программе "Прямой эфир". Конкина могла погибнуть в бассейне из-за короткого замыкания, считает судмедэксперт Эдуард Туманов. Такую смерть достаточно сложно расследовать, так как на теле жертвы не остается специфических признаков.