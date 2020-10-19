Камера засняла момент переворота автобуса с детьми в Петербурге

Камера видеонаблюдения засняла момент переворота автобуса с детьми в Петербурге. Видео попало в распоряжение канала РЕН ТВ.

Камера видеонаблюдения засняла момент переворота автобуса с детьми в Петербурге. Видео попало в распоряжение канала РЕН ТВ.

ДТП произошло на пересечении Купчинской и Малой Балканской улиц. Автобус с детьми на высокой скорости проезжал перекресток, в этот момент в него врезался автомобиль. В результате столкновения автобус перевернулся.

Пять человек получили травмы в результате аварии, в том числе четверо детей. Пострадавшие находятся в средней степени тяжести. Устанавливаются причина и обстоятельства ДТП.

Источник: РЕН ТВ.

ДТП с "переворотом" произошло под Нижним Новгородом. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Один человек погиб в результате аварии.