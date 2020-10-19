«Единая Россия» переаттестует звезд к выборам в Госудму

Партия взяла курс на обновление депутатского корпуса, в котором не будет места артистам, спортсменам и музыкантам.

Замглавы генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что партия меняет политическую установку. Теперь на смену артистам, спортсменам и музыкантам придут люди с «профессиональными компетенциями», способные принести «практическую пользу». Об этом сенатор сообщил изданию URA.RU.

По словам Перминова, решение руководства «Единой России» основано на мнении россиян. Партия проводила социологические исследования, показавшие, что жители хотят видеть среди депутатов профессиональных политиков.

«Ориентация на таких людей — это не какая-то специальная установка партии, а здравый смысл. Это запрос, который есть в обществе. И задача партии — отвечать на запросы избирателей», — сказал сенатор.

Политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов связал смену приоритетов в партии с новыми поправками к Конституции. Согласно ним, роль Госдумы, как источника законов, резко возрастает. Теперь президент России сможет назначать премьер-министра и других ключевых членов кабмина только после совещания с нижней палатой парламента.

«У нее появляется контрольная функция за деятельностью правительства. Хоть и не единомоментно, но тем не менее, законодательная функция будет перетекать из правительства в ГД. По новой Конституции, нижняя палата будет участвовать в принятии законодательных решений в виде федеральных и конституционных законов. Роль нормативно-правовых актов, которые правительство может изменять, не согласовывая с ГД, будет уменьшаться», — объяснил политолог.

Для этого, продолжил собеседник агентства, потребуется другой «качественный» состав депутатов. Госдуме нужны люди, которые смогут оценить реальные последствия принятых законопроектов в различных сферах жизни: экономической, социальной, культурной, религиозной, демографической.

Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентский законопроект о правительстве РФ, который предусматривает новый порядок его формирования, закрепляет место кабмина в системе публичной власти и полномочия в различных сферах.https://t.co/Qk0JrWXxvE — Znak.com (@znak_com) October 13, 2020

«Если ты принимаешь законодательное решение, потом наступает период дополнительных решений. Соответственно, у вас возникает функция контрольная, вы должны понимать, что реализуется не так или что вы сами приняли неправильно, что исполнительный орган не может реализовать. Вот откуда возникает новое требование к депутатскому составу Госдумы», — констатировал эксперт.

Баширов выразил уверенность, что действующие «звездные» депутаты-единороссы не будут лишены своих мандатов, однако весь состав «Единой России» подвергнется анализу на предмет их соответствия новому формату нижней палаты парламента.

«На мой взгляд, порядка 70% депутатов Госдумы не соответствуют требованию нового законодательного органа. Хотя артисты и спортсмены тоже приносили практическую пользу, просто это было в другой парадигме, когда требовалось доверие представительных органов власти у населения», — подытожил политолог.

С коллегой согласился директор Международного института политической экспертизы, политолог Евгений Минченко. Он подчеркнул, что в случае со звездами очень многое зависит от самого человека.

«Пример того же самого Александра Карелина (член президиума генсовета «Единой России» — прим. ред.), который, на мой взгляд, очень тонкий политик и вполне состоявшийся профессионал в сфере государственного управления. Поэтому я думаю, что было бы неправильно, наверное, заниматься люстрацией по профессиональному признаку», — призвал политолог.

По словам Минченко, сегодня политиков, изначально строящих карьеру в этой сфере, очень мало. Многие из них в прошлом занимали должности, далекие от политической деятельности.

«Если человек способен в рамках своей общественной деятельности быть полезным, несмотря на то, что его профессиональный опыт не связан с политикой. Конечно, на данный момент в списках партии власти у нас очевидно перебор со знаменитостями, которые не совсем понятно, какую пользу приносят. Но в то же время я думаю, что в любом случае важен здравый баланс», — резюмировал политолог.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел установочное заседание партийной комиссии. Целью мероприятия стала подготовка предвыборной программы к выборам депутатов Госдумы восьмого созыва 19 сентября 2021 года.