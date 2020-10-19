Время ястребов. Как закат договора СНВ-3 приближает «ядерную ночь»

Мир уже сейчас отделяют лишь 100 условных секунд от ядерного апокалипсиса. Возможно ли безоблачное будущее теперь, когда Договор СНВ-3 может уйти в прошлое.

Ядерное оружие является «оружием мира», как ни парадоксально. Разрушительная сила возможного удара столь чудовищна, что само это становится гарантом его неприменения, а значит и условием мировой стабильности. Этой цели служили и сразу несколько международных договоров по сдерживанию ядерной гонки вооружений. Однако теперь в планетарной политике наступило время ястребов.

Риторика страны, считающей себя мировым лидером, все более воинственна. Дональд Трамп готов устанавливать «мир с позиции силы», намекая на некое принципиально новое оружие. А договоренности, позволявшие странам контролировать потенциал вооружений друг друга, например, Договор по открытому небу и Договор о ракетах средней и меньшей дальности, усилиями США сдаются в утиль истории.

По сути, последним таким сдерживающим фактором оставался Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который задавал потолок роста ядерного потенциала стран-участниц. Однако срок его действия истекает уже вот-вот, в феврале 2021 года.

Понимая, сколь важен этот крайний бастион, президент России Владимир Путин на днях предложил США продлить договор на год без каких-либо условий. Хотя бы на год, чтобы за это время вдумчиво обсудить все взаимовыгодные условия его пролонгации. Но – нет. Американские власти отвергли предложение России продлить ДСНВ.

Точнее, сделали это с обычной своей дьявольской уловкой: предложили такие условия, на которые Россия пойти не могла. Чтобы нас же потом и обвинить: ну вот видите, мы же были согласны продлить договор, если Россия заморозит свой ядерный арсенал. В России даже поспешили назвать ответное предложение бредом.

Что теперь? Пат? Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что ситуация критическая. Возникает риск оставить планету вообще без какого-либо ограничителя роста ядерных сил. Как считает президент России, возможный разрыв ДСНВ-2 – это «в высшей степени печально», ибо речь о сохранении стратегической стабильности в мире.

Как будут развиваться события? Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан уже пугает, что, если Россия не пересмотрит свою позицию, разразится дорогостоящая гонка вооружений. Так ли это? Мы опять вернемся в то время, когда силы лидирующих государств пожирало вооружение?

Об этом мы спросили российских военных экспертов – генерал-лейтенанта запаса, руководителя Центра прикладных политико-военных исследований Евгения Бужинского и главного редактора журнала «Арсенал отечества», члена Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского.

Специалисты сошлись во мнении, что ДСНВ-3, скорее всего, доживает последние дни. Все к этому идет. В феврале прекращается срок договора, времени на его продление остается все меньше. И судя по позиции администрации США, они его продлевать не собираются ни при каких обстоятельствах.

Евгений Бужинский допустил пролонгацию договора усилиями Джо Байдена, если демократ победит на предстоящих президентских выборах. На вопрос о заинтересованности России в его победе, собеседник не взялся ответить однозначно.

«Трудно сказать, заинтересована ли [Россия]. — рассуждает Бужинский. — Но в данном случае условия, которые выдвигает администрация Трампа, для нас просто неприемлемы. Имею в виду заморозку ядерного потенциала. Мы не можем ставить под ограничение свое нестратегическое ядерное оружие без учета нашей озабоченности по ПРО и космосу».

Оба эксперта склонны трактовать предостережение О'Брайана о новой гонке вооружений как его личное мнение. Виктор Мураховский допустил, что у сторон нет необходимости наращивать количественные параметры стратегических ядерных вооружений:

«Те верхние пороги, которые заданы сейчас Договором СНВ-3, например, 1550 развернутых боезарядов на стратегических носителях, они не достигнуты ни Соединенными Штатами, ни Россией. Поэтому я убежден, что с прекращением действия договора не будет необходимости наращивания ни ядерных боезарядов, ни стратегических носителей. Уже имеющегося количества более чем достаточно, чтобы друг друга уничтожить».

Евгений Бужинский тоже считает, что гонки вооружений ждать не стоит. По его мнению, российское руководство постарается избежать повторения советских ошибок 80-х годов прошлого века.

«Я считаю, что наступать на те же грабли просто нет смысла, вряд ли кто-то будет этим заниматься. Возвращаться в 70-й год и иметь 30 тысяч боеголовок? Зачем эту Землю уничтожать 10 раз? Одного вполне достаточно. Смысла в таких арсеналах нет. Некая качественная гонка, возможно, и будет, но – не количественная».

Количественная гонка для России обусловлена возможностями бюджета. Учитывая, что у Америки финансирование вооруженных сил чуть ли не в 10 раз больше, чем у РФ, здесь для страны нет другого выхода, кроме как делать акцент на технологическом рывке. Впрочем, эксперт и этот, десятикратный перевес оспаривает:

«Так тоже нельзя считать. Если разобраться, у них любой вид вооружения стоит в 5 раз дороже, чем у нас. Любой! Начиная от танка и до стратегической подводной лодки с баллистическими ракетами. Поэтому разделите их бюджет на пять, и вы уже получите значительно меньшее преимущество».

Так что же, если гонки вооружений миру удастся избежать, договор в современных условиях не так уж и нужен? А вот с этим не согласен уже Виктор Мураховский. По его мнению, договор важен тем, чтобы иметь возможность контролировать состояние стратегических ядерных вооружений сторон и создавать некий фундамент доверия:

«Мы знаем, что в период отсутствия таких договоров, во времена соперничества СССР и США, оценки намерений сторон и имеющихся систем вооружения зачастую отличались от реальности в разы. Однако с тех пор и возможности технических средств разведки выросли многократно. Сейчас от средств разведки, расположенных в космосе, скрыть ничего практически невозможно», — говорит эксперт.

Говоря о политическом значении договора, Мураховский заметил, что он был фундаментом, на котором США и Россия могли выстраивать доверительные отношения. Его разрыв характеризует нынешний характер двустороннего диалога.