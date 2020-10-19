Обновления Google загоняют пользователей в "цифровой концлагерь"

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич назвал "цифровым концлагерем" Google и другие западные интернет-площадки, которые получают личные данные пользователей для собственной коммерческой выгоды, передает "Слово и дело".

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич назвал "цифровым концлагерем" Google и другие западные интернет-площадки, которые получают личные данные пользователей для собственной коммерческой выгоды, передает "Слово и дело".

Google планирует с 1 декабря текущего года прекратить работу своего сервиса "Доверенные контакты". Там можно было узнать местоположение людей, которые не выходят на связь. Сейчас эта функция появилась в сервисе "Передача геоданных" в приложении Google-карты.

Личные данные пользователей западных социальных сетей часто попадали в руки злоумышленников, многие эксперты и представители общественности с недоверием относятся к нововведению компании и к необходимости делиться с сервисом своим местоположением. Малькевич отметил, что им нет дела до желаний и страхов своих пользователей.

"Они всем своим поведением показывают, что плевать хотели на нашу позицию, на наши тревоги. Их вообще все это не волнует. Вместо того чтобы делать более доступными сервисы, Google призывает скачивать приложения, подписывать соглашения и еще больше данных передавать", — рассказал Малькевич.

Не только Google позволяет себе халатно относиться к пользователям, но и другие западные площадки. Например, Twitter, Facebook и другие придерживаются похожей политики, а их деятельность почти не поддается контролю.