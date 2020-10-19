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18:32   19 Октября 2020
Россия

Леонков: «Бал» и «Бастион» поразят авианосцы Японии за сотни километров

Леонков: «Бал» и «Бастион» поразят авианосцы Японии за сотни километров

Токио перевооружает армию и флот, хотя Конституция Японии, которую написали после поражения во Второй мировой, военную активность ограничивает. Морские силы самообороны Японии получают новые крейсера, подлодки и авианосцы.

При этом в 2020-ом году военный бюджет островного государства увеличили до рекордных 5,1 трлн иен ($48 млрд). Например, в США согласовали аналогичный бюджет на $738 млрд, Франции — $63,7 млрд, Китая — $179 млрд. В 2021 году Токио готов выделить более $51 млрд.

Также у Японии есть неатомная подводная лодка нового поколения Taigei, которую 14 октября спустили на воду на верфях Mitsubishi.

 

Военный эксперт Алексей Леонков, рассуждая об усилении японского флота и закупке авианосцев, назвал вероятных противников Токио.

«Прежде всего, самый вероятный противник – это Северная Корея. У северокорейцев очень мощный подводный флот. И новенькие ударные субмарины Японии как нельзя кстати. Ну и, конечно — китайский флот. Как надводный, так и подводный», — объяснил «МК» военный эксперт.

Касаемо японских авианосцев, продолжил Леонков, то Izumo (DDH183) и Kaga (DDH184) помогут Токио бороться с кораблями, поскольку несут самолеты F-35B. Однако угрозы для Курильской гряды нет.

Военный эксперт напомнил, что РФ разместила дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на Дальнем Востоке, поэтому Япония не рискнет подойти к российским границам.

«Мощные ракеты "Оникс" или залповый огонь "Бала" с противокорабельными ракетами за 10–12 минут гарантированно топит ударные крейсеры и фрегаты прежде, чем они выйдут на ударные позиции. Или пустит ко дну сразу оба японских авианосца еще до момента взлета F-35B. Ракеты "Бастиона" бьют на расстояние в несколько сот километров», — завершил Леонков.

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#россия #япония #авианосец #леонков

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