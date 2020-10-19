Леонков: «Бал» и «Бастион» поразят авианосцы Японии за сотни километров

Усиление японского флота нацелено на противодействие китайским кораблям и авиации в Южно-Китайском море, считает военный эксперт.

Токио перевооружает армию и флот, хотя Конституция Японии, которую написали после поражения во Второй мировой, военную активность ограничивает. Морские силы самообороны Японии получают новые крейсера, подлодки и авианосцы.

При этом в 2020-ом году военный бюджет островного государства увеличили до рекордных 5,1 трлн иен ($48 млрд). Например, в США согласовали аналогичный бюджет на $738 млрд, Франции — $63,7 млрд, Китая — $179 млрд. В 2021 году Токио готов выделить более $51 млрд.

Также у Японии есть неатомная подводная лодка нового поколения Taigei, которую 14 октября спустили на воду на верфях Mitsubishi.

14 OCT, the naming and launch ceremony was held at Kobe Shipyard, Mitsubishi Heavy Industries and the newest submarine was named “TAIGEI”. She is the first of its class submarine that improve detection ability, and suitable environment for female submariners. ???? pic.twitter.com/d6SdC6J32h — Japan Maritime Self-Defense Force (@jmsdf_pao_eng) October 14, 2020

Военный эксперт Алексей Леонков, рассуждая об усилении японского флота и закупке авианосцев, назвал вероятных противников Токио.

«Прежде всего, самый вероятный противник – это Северная Корея. У северокорейцев очень мощный подводный флот. И новенькие ударные субмарины Японии как нельзя кстати. Ну и, конечно — китайский флот. Как надводный, так и подводный», — объяснил «МК» военный эксперт.

Касаемо японских авианосцев, продолжил Леонков, то Izumo (DDH183) и Kaga (DDH184) помогут Токио бороться с кораблями, поскольку несут самолеты F-35B. Однако угрозы для Курильской гряды нет.

Военный эксперт напомнил, что РФ разместила дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на Дальнем Востоке, поэтому Япония не рискнет подойти к российским границам.

«Мощные ракеты "Оникс" или залповый огонь "Бала" с противокорабельными ракетами за 10–12 минут гарантированно топит ударные крейсеры и фрегаты прежде, чем они выйдут на ударные позиции. Или пустит ко дну сразу оба японских авианосца еще до момента взлета F-35B. Ракеты "Бастиона" бьют на расстояние в несколько сот километров», — завершил Леонков.