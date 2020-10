Леонков: «Бал» и «Бастион» поразят авианосцы Японии за сотни километров

Усиление японского флота нацелено на противодействие китайским кораблям и авиации в Южно-Китайском море, считает военный эксперт.

Токио перевооружает армию и флот, хотя Конституция Японии, которую написали после поражения во Второй мировой, военную активность ограничивает. Морские силы самообороны Японии получают новые крейсера, подлодки и авианосцы.

При этом в 2020-ом году военный бюджет островного государства увеличили до рекордных 5,1 трлн иен ($48 млрд). Например, в США согласовали аналогичный бюджет на $738 млрд, Франции — $63,7 млрд, Китая — $179 млрд. В 2021 году Токио готов выделить более $51 млрд.

Также у Японии есть неатомная подводная лодка нового поколения Taigei, которую 14 октября спустили на воду на верфях Mitsubishi.

14 OCT, the naming and launch ceremony was held at Kobe Shipyard, Mitsubishi Heavy Industries and the newest submarine was named “TAIGEI”. She is the first of its class submarine that improve detection ability, and suitable environment for female submariners. ???? pic.twitter.com/d6SdC6J32h