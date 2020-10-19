"Госдума – не ваше": Пригожин дал совет либералам

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал возможность политической карьеры в Госдуме, сообщив о нежелании становиться депутатом. Предприниматель посоветовал людям с либеральными взглядами не становиться парламентариями, цитирует его пресс-служба "Конкорда".

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал возможность политической карьеры в Госдуме, сообщив о нежелании становиться депутатом. Предприниматель посоветовал людям с либеральными взглядами не становиться парламентариями, цитирует его пресс-служба "Конкорда".

Запрос о политических планах и сотрудничестве с партиями поступил от журналистов SIA "Медуза". По словам Пригожина, он не намерен принимать участие в публичной политике.

"Никаких планов участия в политике и сотрудничестве с политическими партиями у меня нет. Желания быть депутатом Госдумы не имею", — цитирует пресс-служба бизнесмена.

Предприниматель также обратился к людям, придерживающимся либеральных взглядов. Им он рекомендовал не подаваться в Госдуму.

"Пользуясь случаем, обращаюсь к вашим завсегдатаям-читателям, товарищам либералам: "Не ходите в Госдуму. Это не ваше. ******** ничего не сумеете, а геморроя много", — заявил Пригожин.

Ранее бизнесмен пообещал приложить все человеческие и нечеловеческие усилия, чтобы вернуть на родину россиянина Максима Шугалея, которого уже продолжительное время удерживают в плену ливийские боевики. Пригожин также ответил на вопрос про партию "Родина", которую социолог представляет в госсовете Коми.