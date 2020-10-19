Экономист объяснил желание России выйти из сделки ОПЕК+

Эксперт полагает, что Россия вполне может покинуть сделку ОПЕК+, но в ближайшем будущем этого не произойдет.

Очередная видеовстреча министров мониторингового комитета стран ОПЕК+ пройдет 19 октября 2020 года. Участники дискуссии обсудят дальнейшие планы по сокращению добычи нефти. Напомним, что с мая 2020 года такие заседания проходят каждый месяц. Главной причиной для консультаций стал серьезный кризис на энергетическом рынке (в 2020 году цены на нефть упали на 10%).

Главной темой для следующей консультации между министрами мониторингового комитета станут не только дальнейшие действия по сокращению добычи, но и сценарии развития нефтяного рынка в 2021 году. Цены могут не остаться на уровне 40 долларов за баррель из-за резкого скачка добычи нефти в Ливии и второй волны коронавируса.

Экспертное сообщество полагает, что участники ОПЕК+ отложат увеличение добычи нефти с 1 января 2021 года на более поздний срок. Эр-Рияд и Москва уже заявили, что готовы и дальше поддерживать сотрудничество на энергетическом рынке. Во время телефонных разговоров наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и российский лидер Владимир Путин несколько раз обсуждали договоренности по ОПЕК+.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович уверен, что самое главное в этой части – это сохранение уже достигнутого соглашения. Цены на «черное золото» нужно удержать от повторного падения. Участники сделки ОПЕК+ должны показать, что готовы реагировать дополнительным снижением добычи на снижение стоимости нефти.

«Если мы не договоримся о конкретных объемах сокращения, то, по крайней мере, должны говорить о том, что мы рассматриваем такие сценарии и предполагаем, что с нашей стороны это будет сделано в случае ухудшения ситуации на нефтяном рынке. Мы сейчас не должны говорить о том, что увеличиваем добычу, — это точно», — цитирует Митраховича издание «ПолитЭксперт».

На грядущих переговорах участники дискуссии должны будут заявить о готовности к дальнейшему сокращению добычи, если это будет необходимо, а также о соблюдении уже имеющихся договоренностей, уверен специалист.

«Стратегически, на будущее, для России сделка ОПЕК+ имеет неоднозначный характер. Мы самоограничиваемся, пока наши конкуренты, которые не входят в сделку, растут, включая американцев, бразильцев, англичан, норвежцев. Поэтому если сейчас нам сделка нужна, то на перспективу нужно будет отдельно подумать», — добавил Митрахович.

Если отказаться от сделки сейчас, то цены на нефть сразу же упадут, что создаст огромную опасность для мирового энергетического рынка. Россия будет придерживаться договоренностей по ОПЕК+, заверил экономист. Даже если в планах Москвы есть выход из сделки, то произойдет это не скоро, подытожил Митрахович.

Сделка ОПЕК+ — это соглашение, которое было заключено в 2016 году между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и рядом других крупных производителей нефти – Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Мексикой, Малайзией и некоторыми другими странами. В ОПЕК на сегодня входят 13 государств: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Алжир, Венесуэла, Ангола, Габон, Ливия, Конго, Кувейт, Нигерия, ОАЭ и Экваториальная Гвинея.