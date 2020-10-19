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17:30   19 Октября 2020
Политика

Азербайджан выступает за базовые принципы Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Азербайджан выступает за базовые принципы Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Баку остается приверженным базовым принципам Минской группы ОБСЕ по урегулированию проблемы вокруг Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС.

Как он уточнил, речь идет о "возврате территорий, оккупированных армянской стороной", и возвращении в регион беженцев и вынужденных переселенцев. Все это, по словам Алиева, содержится в базовых принципах и Ереван на разных этапах давал согласие на это.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что армянская сторона совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В свою очередь, МО Армении сообщило, что Карабах подвергся воздушным и ракетным ударам со стороны Азербайджана, после чего азербайджанские войска "начали наступление на карабахском направлении". Ереван и Баку позже ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Ряд государств, включая Россию, США, Германию и Францию призвали Армению и Азербайджан к сдержанности. Турция, со своей стороны, заявила о готовности поддержать Баку при первом же запросе.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов после многочасовых переговоров в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Однако вскоре Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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