Азербайджан выступает за базовые принципы Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Баку остается приверженным базовым принципам Минской группы ОБСЕ по урегулированию проблемы вокруг Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС.

Баку остается приверженным базовым принципам Минской группы ОБСЕ по урегулированию проблемы вокруг Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ТАСС.

Как он уточнил, речь идет о "возврате территорий, оккупированных армянской стороной", и возвращении в регион беженцев и вынужденных переселенцев. Все это, по словам Алиева, содержится в базовых принципах и Ереван на разных этапах давал согласие на это.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что армянская сторона совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В свою очередь, МО Армении сообщило, что Карабах подвергся воздушным и ракетным ударам со стороны Азербайджана, после чего азербайджанские войска "начали наступление на карабахском направлении". Ереван и Баку позже ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Ряд государств, включая Россию, США, Германию и Францию призвали Армению и Азербайджан к сдержанности. Турция, со своей стороны, заявила о готовности поддержать Баку при первом же запросе.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов после многочасовых переговоров в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Однако вскоре Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении перемирия.