Российский банк оштрафовали на 110 тысяч рублей за рассылку спама

Петербургское УФАС оштрафовало банк "Восточный" на 110 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе, передают "Невские новости".

Петербургское УФАС оштрафовало банк "Восточный" на 110 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе, передают "Невские новости".

Петербуржец, получивший на электронную почту письмо с предложением "оформить выгодный кредит", пожаловался на банк в УФАС. Сотрудники ведомства установили, что мужчина не давал согласия на получение рассылки и усмотрели в действиях кредитно-финансового учреждения нарушение ч.1 статьи 18 Закона о рекламе.

Банку назначили административное наказание. Он признал свою вину и полностью выплатил штраф.

Ранее волгоградское УФАС оштрафовало сеть магазинов ювелирных изделий на 400 тысяч рублей за фейковый "уход с рынка" и назойливую СМС-рассылку, пишет "360".