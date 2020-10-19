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17:28   19 Октября 2020
Происшествия

Российский банк оштрафовали на 110 тысяч рублей за рассылку спама

Российский банк оштрафовали на 110 тысяч рублей за рассылку спама

Петербургское УФАС оштрафовало банк "Восточный" на 110 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе, передают "Невские новости".

Петербуржец, получивший на электронную почту письмо с предложением "оформить выгодный кредит", пожаловался на банк в УФАС. Сотрудники ведомства установили, что мужчина не давал согласия на получение рассылки и усмотрели в действиях кредитно-финансового учреждения нарушение ч.1 статьи 18 Закона о рекламе.

Банку назначили административное наказание. Он признал свою вину и полностью выплатил штраф.

Ранее волгоградское УФАС оштрафовало сеть магазинов ювелирных изделий на 400 тысяч рублей за фейковый "уход с рынка" и назойливую СМС-рассылку, пишет "360".

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