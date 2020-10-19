Производство бензина в России сократилось на 11,4%

Выпуск бензина в России по итогам сентября сократился на 11,4% по сравнению с августом, следует из данных Росстата о производстве нефтепродуктов за девять месяцев 2020 года.

Выпуск бензина в России по итогам сентября сократился на 11,4% по сравнению с августом, следует из данных Росстата о производстве нефтепродуктов за девять месяцев 2020 года.

В период с января по сентябрь в России было произведено 59,2 млн тонн дизельного топлива, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также с начала текущего года на 11,4% сократился выпуск мазута — до 30,7 млн тонн. Упало и производство сжиженного пропана и бутана. По данным Росстата с начала года оно сократилось на 2,8% и составило 11,4 млн тонн.

Статистика показывает, что в сентябре восстановление объемов промышленного производства в России остановилось. В годовом выражении показатель упал на 5% после снижения на 4,2% в августе и на 5,9% в июле. За девять месяцев года выпуск промышленной продукции в стране оказался на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Динамика производства в отдельных секторах была разноплановой. Например, сократился выпуск товаров повседневного спроса, но при этом произошел резкий скачок производства товаров длительного спроса. Так, в сентябре на 72,5% по сравнению с августом увеличился выпуск автомобилей, на 13,5% подскочило производство мебели и на 9,2% — стиральных машин.