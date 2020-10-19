Пашинян готов встретиться с Алиевым при посредничестве России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совещания совбеза по Карабаху заявил о готовности встретиться в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев при посредничестве России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совещания совбеза по Карабаху заявил о готовности встретиться в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев при посредничестве России.

Глава правительства Армении собрал экстренное совещание совета безопасности Нагорного Карабаха, в рамках которого отметил первостепенное для Еревана значение статуса республики. Также Пашинян заявил, что готов пообщаться с Алиевым при посредничестве российской стороны.

По мнению премьер-министра, соблюдению соглашения о перемирии между Арменией и Азербайджаном мешает Турция. Пашинян добавил, что у Москвы есть все основания для начала антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.