Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:13   19 Октября 2020
Политика

Пашинян готов встретиться с Алиевым при посредничестве России

Пашинян готов встретиться с Алиевым при посредничестве России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совещания совбеза по Карабаху заявил о готовности встретиться в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев при посредничестве России.

Глава правительства Армении собрал экстренное совещание совета безопасности Нагорного Карабаха, в рамках которого отметил первостепенное для Еревана значение статуса республики. Также Пашинян заявил, что готов пообщаться с Алиевым при посредничестве российской стороны.

По мнению премьер-министра, соблюдению соглашения о перемирии между Арменией и Азербайджаном мешает Турция. Пашинян добавил, что у Москвы есть все основания для начала антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#алиев #карабах #пашинян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров