Учитель рассказал, как российские школы справляются с коронавирусом

По словам преподавателя, многие школы столкнулись проблемами во время пандемии коронавируса.

Из-за новых вспышек коронавируса все школы Забайкалья в ближайшее время переведут на дистанционное обучение. По мнению местных властей, такая мера поможет снизить число заразившихся и уберечь здоровых детей от COVID-19. Школьные каникулы также решили увеличить не две недели.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», преподаватель английского языка Марина Балуева рассказала, что, помимо детей, коронавирусом могут заразиться и учителя, для которых болезнь может быть намного опаснее из-за их возраста.

«Сейчас уже поступает информация об учителях, заболевших ОРВИ. Но под этим диагнозом чаще всего скрыт именно коронавирус. Заболевших учителей уже довольно много. В вопросе их защищенности от COVID-19 тоже нужно понимать, что сейчас общество у нас разделилось на тех, кого раздражают маски, и на тех, кто их носит. Мне кажется, что людей второго типа больше. В их число входят и учителя», — заявила Балуева.

Всеми мерами защиты от коронавируса распоряжаются сами образовательные учреждения. Федеральных решений по этой части не поступало. Чаще всего в школах требуют носить самые распространенные средства индивидуальной защиты, то есть маски и перчатки. Однако такие меры могут вызывать сложности у некоторых преподавателей:

«Например, учитель иностранного языка не может вести предмет в маске. Есть школы, которые закупили прозрачные щитки для лица, они помогают. Но здесь все упирается в бюджет школы, о которой мы говорим. Кто-то просто не может себе этого позволить, а кто-то обязал самих учителей закупить все необходимое. Везде по-разному».

Прозрачные щитки нужны для того, объяснила Балуева, чтобы показывать детям артикуляцию (то, как произносятся те или иные слова). Такими же возможностями должны обладать учителя русского языка и литературы, уверена преподаватель. Также в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» сравнили учителей и медиков в части дополнительных выплат.

«Я уверена, что учителям, конечно, нужны стимулирующие выплаты. Во-первых, за увеличение времени и превышение часов работы, оно очень значительное. Связано это с дистанционным обучением. Во-вторых, многие учителя ведут уроки на собственной технике. К примеру, если у учителя сломался компьютер, а у него завтра урок, то он встает перед выбором: или у него прогул, или он бежит в магазин покупать себе новый ноутбук или компьютер», — рассказала учитель.

По словам Балуевой, выплачивать преподавателям надбавки за работу с зараженными людьми, как это происходит в случаях с медиками, некорректно. Ведь предполагается, что все дети, которые посещают школу, здоровы. Для того, чтобы такие предположения соответствовали действительности, необходимо грамотно наладить процедуру пропуска в школу в начале дня.

Гость «Патриота» обратила внимание, что это очень серьезная проблема. Многие родители решают отправлять ребенка в школу даже если он чувствует недомогание. Если на входе в среднеобразовательное учреждение ему померить температуру, она будут низкой, потому что ребенок находился на улице.

«Не говоря уже о том, что у детей заражение COVID-19 может протекать бессимптомно. Или у них инкубационный период. Также могут и учителей заставлять ходить в школу, даже если они плохо себя чувствуют. Это зависит от той политики, которой следует директор той или иной школы. Если это сознательные человек, то такого не будет», — добавила спикер.

В заключение пресс-конференции Марина Балуева подвела итог дистанционного обучения в российских школах, которое было введено весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса. С того момента от родителей школьников и студентов поступало много жалоб на неэффективность такой формы обучения. Преподаватель подтвердила это:

«Конечно же, это очень сомнительная форма обучения. Но, учитывая опасность коронавируса для здоровья, вполне можно ее рассматривать. Дело в том, что отзывы очень разные. В небольшой части семей все было хорошо, с ребенком сидели и занимались, он мог полноценно учиться и пользоваться разными платформами. А у другой части все было наоборот. Все дети справлялись по-разному. Все зависело от того, насколько была готова семья».

Самой главной проблемой была невнимательность детей. Не все школьники были готовы целыми днями сидеть у монитора и воспринимать материал в домашних условиях. Вторая проблема – это неготовность электронных ресурсов и порталов для образовательного процесса. Также, по словам Балуевой, «отсутствовал контакт» между родителями и учителями.

По состоянию на 19 октября 2020 года, в России зафиксировано 1 390 824 случая заболевания вирусом COVID-19.

«Политика Сегодня» уже писала о проблемах дистанционного обучения для российских школьников. Бывший руководитель Центра психологической помощи «Выход есть всегда», подростковый психолог Вероника Ерофеева объясняла, что из-за «дистанционки» социальная пропасть между отличниками и двоечниками, которые чаще всего растут в неблагополучных или малообеспеченных семьях, только растет.