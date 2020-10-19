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16:50   19 Октября 2020
Общество

NYT и The Guardian запутались в версиях об отравлении Навального

NYT и The Guardian запутались в версиях об отравлении Навального

"Оппозиционные" эксперты в эфире "Эха Москвы" указали на нестыковки в версии об отравлении блогера Алексея Навального, передает ФАН.

Политолог Станислав Белковский в радиоэфире прокомментировал статью The New York Times и The Guardian о Навальном. Источник первого издания из службы безопасности ФРГ сообщил, что блогера якобы отравили порошковым "Новичком", подсыпав его в чай. Немецкие специалисты, в свою очередь, заявляли, что нашли яд на бутылке воды.

Зарубежные авторы пришли к абсурдному выводу о "двойном отравлении". Информацию The New York Times опроверг разработчик "Новичка" Леонид Ринк. Боевое отравляющее вещество является фторангидритом и в воде теряет свои свойства, подчеркнул специалист.

The Guardian со ссылкой на инсайдеров заявило о "причастности" ФСБ к инциденту с Навальным. По данным источников издания, целью операции якобы было запугать блогера и заставить его покинуть Россию. Журналист Николай Сванидзе прокомментировал статью The Guardian в эфире от 16 октября. По его словам, Навального не сразу отпустили в ФРГ, что лишено смысла, если его якобы хотели изгнать за границу.

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#навальный #отравление #эхо москвы

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