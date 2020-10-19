Онищенко призвал сформировать минимальные требования к дистанционному обучению

Депутат назвал технологию отработанной, поскольку страна уже десять лет пользуется дистанционным образованием, но без юридического оформления.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, рассуждая о переходе школ на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, напомнил о вакцинации учителей.

«Для учительского сообщества вакцинация не новая вещь. В соответствии с законом, они уже десятилетия прививаются от гриппа. Чего-то нового в самой процедуре нет, потому что учителя — группа риска по профессиональному признаку», — сказал депутат.

Также среди учителей есть пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, продолжил Онищенко, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». По его словам, учительское сообщество необходимо привить.

«Что касается сомнений. У человека есть на это право. В российском законе написано, что мы прививаем людей с информированного согласия на прививку. Никто не принуждает», — подчеркнул депутат.

Россияне — вакцинозависимая популяция, которая всю жизнь находится в состоянии постоянного прививочного процесса, отметил Онищенко.

«Мы должны привить детей, а их у нас 16 миллионов. И всех учителей. Против гриппа. Касаемо коронавируса. На сегодняшний день установки тотального привития нет», — добавил депутат.

Примерно в декабре начнется массовая вакцинация, поэтому за конец октября и ноябрь необходимо объяснить россиянам, что делать, продолжил Онищенко.

«Теперь, что касается дистанционного образования. Мы им пользуемся уже лет 10 и это было сопряжено с эпидемией гриппа, поэтому, в какой-то мере, технология уже отработана», — считает депутат.

Если в классе пять из 25 детей не пришли, потому что заболели ОРВИ, то директор вместе с классным руководителем переводит детей на дистанционный режим обучения, напомнил Онищенко. По его словам, при этом дистанционную систему нужно доработать.

«У нас, с точки зрения юридического оформления, никто не сделал попытки его оформить. У нас есть образовательный стандарт. Мы обязаны сформировать минимальные требования к дистанционке. Прежде всего к той аппаратуре, которая используется. Второе — кто присутствует с ребенком во время образовательного процесса», — считает депутат.

Некоторые семьи могут предоставить ребенку компьютер и место, другие же могут жить в однокомнатной квартире и не иметь необходимой техники, добавил Онищенко. Также он напомнил, что часть педагогической нагрузки при дистанционном образовании уходит на родителей.

«Хорошо, что сейчас мы не пошли на этот тотальный психоз, который был в марте, когда все закрыли. Действительно ли сегодня дети при коронавирусной инфекции не являются группой риска, но они переносят его на педагогов. И педагоги должны выполнять требования безопасности», — сказал депутат.

Например, 19 учителей сельской школы нарушили правила и пошли отмечать юбилей, из них заболели двое и скончались. Школьники тут не причем. По мнению Онищенко, учителя обязаны соблюдать меры безопасности.

«Я не уверен, что во всех школах есть достаточное количество СИЗов, перчаток и дезинфицирующих средств. Это все должно быть тщательно отработано. Я противник полного перевода на дистанционное образование, но в критических ситуациях оно дает возможность не прерывать образовательный процесс», — подытожил депутат.