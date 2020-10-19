Россиянам напомнили об угрозе искусственных эпидемий

Коронавирус стал новейшей формой биологически-информационной войны, считает эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Эксперты Совета безопасности РФ опасаются угрозы эпидемией, вызванных искусственно созданными вирусами. Научный совет ведомства предложил разработать в рамках стратегии нацбезопасности страны дополнительные меры по предотвращению, так называемых, биологических терактов.

«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами*, — говорится в сообщении пресс-службы Совбеза.

Также в Кремле порекомендовали развивать систему правовых, эпидемиологических, медико-биологических и других мер для защиты населения от инфекций.

В будущем в мире возможно появление новой глобальной угрозы — эпидемии искусственно созданных вирусов. Такую возможность допустили в Совете безопасности России. В связи с этим предложили внести изменения в документы стратегического планирования.https://t.co/HzWVwVyXrT — РБК (@ru_rbc) October 19, 2020

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин разделяет опасения Совбеза касательно искусственных эпидемий. По его мнению, коронавирус стал новейшей формой ведения биологически-информационной войны. Распространение COVID-19 является диверсией, а не природным очагом инфекции, заявил эксперт корреспонденту «Политики Сегодня».

«Существуют государственные образования, которым интересно в целях дестабилизации в различных странах использовать комбинированную биологическую войну. Биологические войны существовали давно, еще со Средневековья. Биологическое и химическое оружие вызывает у людей сильный естественный страх. Это стало большой проблемой. Оказалось, что можно взять вирус типа гриппа и устроить такую истерию, что скачут цены на нефть, рушится мировая экономика, происходят глобальные процессы», — объясняет специалист.

С более опасным вирусом, чем COVID-19, мир рискует не справиться, убежден Костикин. С пандемией успешно борются только страны с централизованной системой здравоохранения, в том числе, и Россия. Однако к серьезным вызовам органы гражданской обороны и МЧС могут быть не готовы. Хотя в России и имеются войска РХБЗ, которые содействуют другим государствам, напомнил эксперт.

«Мы живем в эру информационный войн. Распространяется сеть инфоповодов, слухи. Не стоит опасаться биологический войны. Здесь возможны только локальные атаки, типа яда в конверте. Но никто не будет использовать биологическое оружие, поскольку оно наносит сильный урон, прежде всего, той стороне, которая его применяет», — рассуждает собеседник издания.

Наука дошла до того, что частные биологические лаборатории может создать каждый, а контролировать их становится все сложней. Особенно такая деятельность развита в США, отмечает Костикин. Американцы имеют несколько лабораторий, которые занимаются разработкой и исследованием опасных видов вирусов возле российских границ. Так, апреле 2020 года посольство США в Украине официально признало наличие на территории страны нескольких биолабораторий.

Сотрудничество Украины и США еще началось в 2005 году, когда у власти был Виктор Ющенко, и продолжилось при Петре Порошенко.

«Любопытно, что коронавирус — не высокопатогенный агент. Представьте, что в магазин забегают воришки, распыляют перцовый баллончик, люди закрывают глаза, а те воруют и убегают. С коронавирусом похожая схема, только на весь мир. Люди чихают, кашляют. И в отличие от гриппа, здесь не понятно, готов ли ты твой организм к этой болезни. Людей пугает эта неизвестность. Даже такой вирус может создать катастрофический ущерб государствам и [мировой] экономике», — объясняет эксперт.

За биологическим оружием нужно следить не менее пристально, чем за террористическими угрозами, убежден эксперт. Государства, которые обладают подобными технологиями воздействия, должны создать организацию по контролю за разработками в области биологии и генетики. В свою очередь, лаборатории должны декларировать деятельность, заключил Костикин.

Ранее при Совбезе РФ начала работу новая межведомственная комиссия по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Комиссия была создана по поручению президента РФ Владимира Путина.

Главой комиссии был назначен заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. В ее состав также вошли главы Минздрава, Минобрнауки и Минпромторга, заместители руководителей Минобороны и МЧС, президент Российской академии наук (РАН), руководитель ФМБА, глава Роспотребнадзора и другие — всего 23 человека.

*Справка ПС: Биологические агенты — специальные вещества (бактерии, вирусы ) или биоматериалы, которые способные при использовании вызывать массовые заболевания людей, животных и растений.