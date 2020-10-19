Политолог назвал ультиматум Тихановской "психологическим давлением"

Ультиматум экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской является элементом психологического давления на власть. Таким мнением белорусский политолог Всеволод Шимов поделился с изданием "Украина.ру".

Ультиматум экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской является элементом психологического давления на власть. Таким мнением белорусский политолог Всеволод Шимов поделился с изданием "Украина.ру".

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум действующему главе государства Александру Лукашенко. Политолог Шимов назвал это элементом информационной войны и психологического давления. По словам эксперта, сейчас для оппозиционеров важно не прекращать протесты. Тихановская и ее соратники перешли к затяжной осаде и психологическому изматыванию правительства, отметил политолог.

Тихановскую ранее объявили в межгосударственный розыск. Оппозиционера разыскивают по статье "Призывы к свержению конституционного строя", сообщает "360".