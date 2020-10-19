К вашим госуслугам. «Партия Роста» поддержала онлайн-голосование

Виктор Звагельский заявил о безальтернативности народного портала для проведения партийных онлайн-съездов.

Минюст готов разрешить делегатам съездов голосовать дистанционно. Секретари, зампреды и лидеры объединений высказались о возможности применения портала «Госуслуги» как платформы для внутрипартийного голосования. В целом, инициативу поддержали представители всех политических сил.

Впервые же о возможности голосовать дистанционно в условиях пандемии заговорили в Партии Роста в апреле 2020 года. Тогда в Министерстве юстиции заявили, что в уставе партии нет положений, которые бы регулировали проведение онлайн-съезда и обеспечивали соблюдение процедуры тайного голосования.

«Минюст отказал не потому, что они плохие, — комментирует весеннюю реакцию ведомства депутат Госдумы пятого и шестого созыва Виктор Звагельский. — А потому что по закону на сегодняшний день легитимность онлайн-голосования отсутствует».

Спустя полгода в Министерстве к обсуждению идеи все-таки решили вернуться. В настоящий момент федеральный орган исполнительной власти обобщает мнения партий. При положительной оценке разработчики предложат внести соответствующие поправки в законодательство.

Зампред Партии Роста Виктор Звагельский считает, что портал «Госуслуги» удовлетворяет потребности делегатов съездов, несмотря на то что неоднократно «подвисал» во время пиковой нагрузки, связанной с антикризисными выплатами. По его мнению, со временем сайт становится удобнее.

«Не во всех странах он так хорошо работает, — уверяет Звагельский. — Альтернативы ему нет и быть не может».

При этом спикер убежден, что использоваться процедура дистанционного голосования должна только в период пандемии, так как «оффлайн всегда более понятно, ясно» и живое общение ничто не заменит. Звагельский с грустью прогнозирует, что выборы в Госдуму в 2021 году едва ли обойдутся без нового инструмента.

«Для партий, которые борются — это, конечно, плохо. Онлайн-голосования уменьшают возможность общения с людьми и, соответственно, набора дополнительных голосов», — резюмирует политический деятель.

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» Виктор Звагельский также заметил, что «Партия Роста» не в первый раз предугадывает тренды, которые в итоге все-таки реализовываются властью. Речь идет о помощи бизнесу и превентивных мерах, связанных с пандемией.

«Мы очень многие экономические процессы предвидели, спрогнозировали. Не потому что мы бабы Ванги, а потому что у нас достаточно слаженная команда профессионалов», — заключил политик.

Сейчас однопартийцы Звагельского «вангуют» преодоление планки в пять процентов и «заход» в новый созыв Государственной Думы.